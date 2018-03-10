TAZE BALIKLARA VATANDAŞ AKIN ETTİ
Isparta'da hem balıkçı hemde manav hizmeti veren Dostlar balıkçılık yetkilileri haftada en az üç kez balık tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.
En taze günlük balık çeşitleriyle sizlere hizmetin en iyisini sunan Dostlar Balıkçılık haffta sonu ürünlerini görücüye çıkardı. Tezgahlarda yer alan doğal sazan ve deniz balıklarına vatandaşlar büyük rağbet gösterdi.
Isparta Dostlar Balıkçılık ve spot manav
Adres : Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi
Telefon : 0 246 218 28 00