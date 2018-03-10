TAZE BALIKLARA VATANDAŞ AKIN ETTİ

Isparta'da hem balıkçı hemde manav hizmeti veren Dostlar balıkçılık yetkilileri haftada en az üç kez

tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

En taze günlük balık çeşitleriyle sizlere hizmetin en iyisini sunan Dostlar Balıkçılık haffta sonu ürünlerini görücüye çıkardı. Tezgahlarda yer alan doğal sazan ve deniz balıklarına vatandaşlar büyük rağbet gösterdi.