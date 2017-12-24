Isparta'da Suriyeliler Tarımda İstihdam Edilecek!

Isparta'daki Suriyeli ve yerli tarım işçilerinin mesleki işbaşı eğitim ve sosyal adaptasyonunu sağlamak amacıyla BAGEV ve FAO tarafından Isparta Ticaret Borsamızın işbirliğindeki proje kapsamında 35 Suriyeliye elma tarımı konusunda eğitim verildi. Elma üretimi, tasniflemesi, ağaç budaması, elmanın toplanmasına kadar birçok konuda eğitim alan Suriyeli mülteciler, proje kapanışında düzenlenen istihdam fuarında üreticiler ve firmalarla bir araya geldi.Borsamız işbirliğinde, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen 'Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Ekonomik Fırsatların Arttırılması Yoluyla Desteklenmesi' projesi kapsamında, tarım sektöründe istihdam edilmek üzere Suriyelilere eğitim verildi. Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü'nde 35 Suriyeli; 'meslek etiği', 'personel hijyeni', 'iş güvenliği ve işçi sağlığı', 'meslek dili-mesleki terminoloji', 'temel yaşam becerileri ve kişisel gelişim' ve 'elma yetiştiriciliği' konularında eğitildi. Bu kapsamda, eğitimi tamamlanan Suriyelilerle tarım sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin katıldığı İl İstihdam Fuarı düzenlendi. Fuara, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, BAGEV ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Tuğrul, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Ofisi Temsilcisi Yuriko Shoji, SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz ile Suriyeli kursiyerler katıldı.Açılış konuşmasını yapan Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, şu sözlere yer verdi: " Göller ve güller diyarı Isparta'mız; bölgemizin tarımsal potansiyeli ve çeşitliği en yüksek ilidir. İlimizin sahip olduğu tarımsal üretim kapasitesi işgücü ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. İlimiz üreticileri tarımsal işgücü ihtiyacının büyük bir kısmını ağırlıklı olarak doğu illerinden getirilen mevsimlik işçi grupları ile karşılamaktaydı. Son yıllarda ülkelerindeki savaş nedeniyle ilimize gelen Suriyeli kardeşlerimiz bu açığın bir kısmını kapatmıştır. Tarım sektörü Suriyeli kardeşlerimize geçim kapısı olmuş , bu sayede ulusal ekonomimize katkı sağlamaya başlamışlardır. Kurucu ortağı olduğumuz Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü bu durumdan hareketle Borsamız işbirliğiyle Isparta'da yerleşik Suriyeli kardeşlerimizin yaptıkları işte daha verimli ve profesyonel hale gelmeleri amacıyla bir proje hayata geçirmiştir. Projemiz 64 işgünü boyunca 35 gönüllü Suriyeli kardeşimize uygulanmıştır. Proje boyunca aldıkları teorik ve pratik eğitimler sayesinde bugün bu toplantıya daha nitelikli ve profesyonel olarak iştirak etmişlerdir. Umuyoruz ki bu ve bunun gibi projeler daha da artar ve Suriyeli kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik olarak adaptasyonları kolaylaşır." dedi. Suriyeli kardeşlerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Başkanımız Ahmet Adar, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Fuar, üyelerimizin de aralarında bulunduğu işverenler ile Suriyeli katılımcıların ikili görüşmeleri sonucunda son buldu.