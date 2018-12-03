Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

- Isparta’da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 6 paket eroin ile 4 adet uyuşturucu tablet ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedişehitler Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Narkotik polisinin, otomobil ve içerisindeki S.Y. ile B.Ö.’nün üzerinde yaptığı aramalarda, 6 paket halinde 1,2 gram eroin ve 4 adet 'suboxone' tablet ele geçirdi.Emniyete sevk edilen zanlılar hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.İHA