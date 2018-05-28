DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜLTENİ

Isparta'da bazı ilçe ve bölgelerde bulunan sulama birlikleri yasal düzenleme ile DSİ 18. Bölge Müdürlüğü bünyesine geçti.Yasal düzenleme ile yönetimi DSİ’ye geçen Isparta Hoyran Sulama Birliğinde Bayrak değişimi. Yeni Başkan Hüsrev Kalay göreve başlarken ,Birliği ziyaret eden Bölge Müdürümüz Sayın Mahmut Berber,eski Başkan Sefer Karademir’a teşekkür Plaketi taktim etti.Yeni Başkan Hüsrev Kalay’a Başarılar diledi.Yasal düzenleme ile yönetimi DSİ’ye geçen Isparta Gelendost Sulama Birliğinde Bayrak değişimi. Yeni Başkan Süleyman Erman göreve başlarken, Birliği ziyaret eden Bölge Müdürümüz Sayın Mahmut Berber,eski Başkan Ömer Kurşuncu’ya teşekkür Plaketi taktim etti.Yeni Başkan Süleyman Erman’a Başarılar diledi.

Yasal düzenleme ile yönetimi DSİ’ye geçen Isparta Yalvaç Sulama Birliğinde Bayrak değişimi. Yeni Başkan Mehmet Cesur göreve başlarken, Birliği ziyaret eden Bölge Müdürümüz Sayın Mahmut Berber,eski Başkan Tekin Bayrama teşekkür Plaketi taktim etti.Yeni Başkan Mehmet Cesur’a Başarılar diledi.

Yasal düzenleme ile yönetimi DSİ’ye geçen Isparta Yenişarbademli Sulama Birliğinde Bayrak değişimi. Yeni Başkan Sezgin Şener göreve başlarken, Birliği ziyaret eden Bölge Müdürümüz Sayın Mahmut Berber,eski Başkan Hikmet Akgül’e teşekkür Plaketi taktim etti.Yeni Başkan Sezgin Şener ’e Başarılar diledi.

Yasal düzenleme ile yönetimi DSİ’ye geçen Isparta Aksu Sulama Birliğinde Bayrak değişimi. Yeni Başkan Recep Alan göreve başlarken, Birliği ziyaret eden Bölge Müdürümüz Sayın Mahmut Berber,eski Başkan Ali Kaya ’ya teşekkür Plaketi taktim etti.Yeni Başkan Recep Alan ’a Başarılar diledi.

Kaynak:DSİ