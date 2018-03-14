Eğirdir Gıda Tarım ve Hayvancılık (GTH) İlçe Müdürü Uğur Turgut, Isparta il sınırları dahilindeki tüm iç sularda, su ürünleri av yasağı 15 Mart tarihinde başladığını bildirdi.15 Mart'tan itibaren başlayacak olan av yasağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğirdir Gıda Tarım ve Hayvancılık (GTH) İlçe Müdürü Uğur Turgut, "Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi hakkındaki tebliğ gereği 15 Mart tarihinde ilimiz sınırları dahilindeki tüm iç sularda su ürünleri av yasağı başlayacaktır. İlgili tebliğe göre, ilimiz sınırları içinde kalan bütün iç sularda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında sazangillerin avcılığı yasaktır. Zaman yasağı getirilmemiş olan türler için (Gümüş balığı hariç) sazangillere getirilen av yasağı uygulanır hükmü gereği ilimiz sınırları dahilinde bulunan tüm göl ve göletlerde su ürünleri avcılığı yasaktır. Tüm iç sularda, su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur" dedi.GTH Eğirdir İlçe Müdürü Turgut açıklamasının devamında, "Tebliğin ilgili madde ve fıkrası gereğince kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Tüm balıkçılarımızın yasalara uymalarını ve bol kazançlı bir üretim yılı geçirmelerini diliyorum" ifadelerine yer verdi.ISPARTA (İHA)