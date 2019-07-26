Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da

Isparta'da Ergün Isı garantisiyle su arıtma cihazı, sıcak su için güneş enerji sistemi ve güneş paneli ,mutfak ankastre setleri...

Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da
ISPARTA
G.Tarihi: 26.07.2019 11:44
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Isparta Düğün Salonları
Adres: Karaağaç mahallesi Topçu Apt. No: 12 105 cad.1839 sk.(Yeni Köy Garajı yolu üzeri) Telefon: 0246 500 30 44 --  0554 937 21 32

ER-GÜN ISI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
Isparta'da güneş enerjisinden doğru faydalanmak adına Er-gün Isı sizlere bir çok seçenek sunuyor.
Güneş enerjisi sistemleri ve elektrik için paneller bunların başında geliyor. Her eve göre tasarım ve servis garantisi  noktasında pratik çözümler sunan Er-gün, tükenmez  enerji kaynağı olan güneşi yaptığı uygulamalarla en yararlı hale getiriyor. Er-Gün ile  elektiriği ve sıcak suyu olmayan hiç bir yer kalmaz.

ER- GÜN ISI'DAN 8 FİLİTRELİ İÇME SUYU ARITMA CİHAZI
Isparta 'da ER-GÜN Isı tarafından satışa sunulan 8 arıtma filitresi bulunan pompalı su arıtma cihazı, damacana suyundan daha yumuşak arıtılmış memba suyu kalitesinde su veriyor.

işte karşınızda Conax marka içme suyu arıtma cihazının tüm özellikleri;

8 Filtreli Ters Ozmoz Sistemli Cihaz
Su arıtma cihazının parçaları hakkında bilgiler ve faydaları nelerdir?

10"5 MİKRON SPUN (SEDIMENT) FİLTRE
 Sularda bulunan çözünmemiş askıda bulunan katı maddelerin (tortu, kum, çamur vs.) oluşturduğu kirliliğe filtrasyon işlemi uygular.
10"GAC KARBON KARTUŞ FİLTRE (UDF)
Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, atıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır.

10" BLOK KARBON KARTUŞ FİLTRE (CTO)
Karbon filtre yüksek performanslı aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır. Klorin, organik kirleticiler, böcek İlaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır.

75 GPD MEMBRAN FİLTRE
Suyunuzda bulunan, arsenik, kurşun, bakır, baryum,krom, sodyum, kadmiyum, florür, nitrit, nitrat, civa,selenyum, bakteri ve virüsleri atık bölümünden dışarı atar.

10" İNLİNE COCONUT POST KARBON FİLTRE
Membran filtreden çıkan su, saflığa yakın olup, içim olarak hamdır. Bu filtre, suyu hamlıktan çıkarıp, içimi hoş bir hale getirir.

ST-33 İNLİNE GOLD MİNERAL FİLTRE
İnsan gelişimi ve sağlığı için gerekli olan Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Potasyum ve birçok faydalı mineralleri suya kazandırır.

ST-33 PH YÜKSELTİCİ YEŞİL ALKALİ
MİNERAL FİLTRE
Alkali pH filtreleri yardımıyla yabancı maddeleri arındırarak suyu çok daha saf, kaliteli, sağlıklı ve fonksiyonel hale getirir.

ST-33 İNLİNE MİNERAL FİLTRE
(DETOKS FİLTRE)
Vücudun toksinleri atmak için harcadığı enerjiyi geri kazandırır ve zindelik sağlar. Hücre jenerasyonunu (anti-aging) hızlandırır ve yaşlanmayı geciktirir.

MUTFAKLARINIZ İÇİN ANKASTRE SET
Isparta'da uygun fiyatlı ankastre set arıyorsanız Ergün Isı'nın bayiliğini yaptığı GL General marka ürünleri mutlaka görmelisiniz.


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