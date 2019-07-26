Adres:

Telefon:

0246 500 30 44

--

0554 937 21 32

ER-GÜN ISI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Isparta'da güneş enerjisinden doğru faydalanmak adına Er-gün Isı sizlere bir çok seçenek sunuyor.

Solar sistemler ve elektrik için paneller bunların başında geliyor. Her eve göre tasarım ve servis garantisi noktasında pratik çözümler sunan Er-gün, tükenmez enerji kaynağı olan güneşi yaptığı uygulamalarla en yararlı hale getiriyor. Er-Gün ile elektiriği ve sıcak suyu olmayan hiç bir yer kalmaz.

MUTFAKLARINIZ İÇİN ANKASTRE SET

ER- GÜN ISI'DAN 8 FİLİTRELİ İÇME SUYU ARITMA CİHAZI

Isparta 'da ER-GÜN Isı tarafından satışa sunulan

işte karşınızda Conax marka içme suyu arıtma cihazının tüm özellikleri;

8 Filtreli Ters Ozmoz Sistemli Cihaz

10"5 MİKRON SPUN (SEDIMENT) FİLTRE

10"GAC KARBON KARTUŞ FİLTRE (UDF)

10" BLOK KARBON KARTUŞ FİLTRE (CTO)

75 GPD MEMBRAN FİLTRE

10" İNLİNE COCONUT POST KARBON FİLTRE

ST-33 İNLİNE GOLD MİNERAL FİLTRE

ST-33 PH YÜKSELTİCİ YEŞİL ALKALİ

MİNERAL FİLTRE

ST-33 İNLİNE MİNERAL FİLTRE

(DETOKS FİLTRE)

Karaağaç mahallesi Topçu Apt. No: 12 105 cad.1839 sk.(Yeni Köy Garajı yolu üzeri)Isparta'da uygun fiyatlı ankastre set arıyorsanız Ergün Isı'nın bayiliğini yaptığı GL General marka ürünleri mutlaka görmelisiniz.8 arıtma filitresi bulunan pompalı su arıtma cihazı, damacana suyundan daha yumuşak arıtılmış memba suyu kalitesinde su veriyor.Su arıtma cihazının parçaları hakkında bilgiler ve faydaları nelerdir?Sularda bulunan çözünmemiş askıda bulunan katı maddelerin (tortu, kum, çamur vs.) oluşturduğu kirliliğe filtrasyon işlemi uygular.Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, atıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır.Karbon filtre yüksek performanslı aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır. Klorin, organik kirleticiler, böcek İlaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır.Suyunuzda bulunan, arsenik, kurşun, bakır, baryum,krom, sodyum, kadmiyum, florür, nitrit, nitrat, civa,selenyum, bakteri ve virüsleri atık bölümünden dışarı atar.Membran filtreden çıkan su, saflığa yakın olup, içim olarak hamdır. Bu filtre, suyu hamlıktan çıkarıp, içimi hoş bir hale getirir.İnsan gelişimi ve sağlığı için gerekli olan Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Potasyum ve birçok faydalı mineralleri suya kazandırır.Alkali pH filtreleri yardımıyla yabancı maddeleri arındırarak suyu çok daha saf, kaliteli, sağlıklı ve fonksiyonel hale getirir.Vücudun toksinleri atmak için harcadığı enerjiyi geri kazandırır ve zindelik sağlar. Hücre jenerasyonunu (anti-aging) hızlandırır ve yaşlanmayı geciktirir.