Isparta'da sporculara ücretsiz Cep Herkülü filmi izletildi

Isparta'da sporculara ücretsiz Cep Herkülü filmi izletildi
ISPARTA
G.Tarihi: 22.11.2019 14:46
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Isparta Düğün Salonları
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bülteni  

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN
HAYATINA BİR YOLCULUK
Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmini 240 sporcumuzla birlikte izledik.

Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikâyesi beyaz perdeye taşındı. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi bugün vizyona girdi.
Yakın zaman önce aramızdan ayrılan Naim Süleymanoğlu'nun başarılarla dolu hayat hikayesini ilk yıllardan beri anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü anlamlı bir organizasyona imza attı. 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 240 sporcu ve gönüllü gence Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikâyesini beyaz perdede ücretsiz izleme imkânı tanıdı.
Iyaş Park AVM Cinema Pink sinemasında gerçekleştirilen etkinlikte Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmini sporcular, antrenör ve gençlik merkezi gönüllü gençleriyle birlikte izledi.
Organizasyon amacını anlatan Gençlik ve Spor İl Müdür Murat Gevrek; “Naim Süleymanoğlu Dünyanın ve ülkemizin en iyi sporcularından biri. Onun Türk gençliğine özellikle sporculara örnek olması adına onun hayat hikayesi çocuklarımız tarafından izlenmesini çok arzu ediyorduk. Film sayesinde bu imkanı çocuklarımızla buluşturduk. Başta halter sporcularımız olmak üzere diğer bütün branşlardan çocuklarımız var. Çocuklarımızın hedefleri, idealleri var. Bu anlamda çocuklarımızın Naim Süleymanoğlu’na örnek olması noktasında böyle organizasyon düzenledik. Ayrıca Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesine seçilen geleceğin Türk spor alt yapısına hazırlayacak sporcularımızda bu organizasyona davet ettik. Çocuklarımızın film sonrası olumlu geri dönüşleri ise bizleri mutlu etti” dedi.

*****NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN BAŞARILARI
İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.
1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.
1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.
8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi vizyona girdi! İşte Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.
Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi.
1988 yılında Time dergisine kapak oldu.
1988 Seul Olimpiyatlarında 60 kg'de silkmede 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.
1988 yılında Seul olimpiyatlarında 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.
Türkiye'ye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.
1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.

*****NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?
Naim Süleymanoğlu (Bulgaristan'da değiştirilen adı: Naum Şalamanov 23 Ocak 1967; Kırcaali - 18 Kasım 2017, İstanbul).
Lakabı, yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü'dür.
Haltere 1977'de, henüz 9 yaşındayken başladı. 15 yaşında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır.1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.
1983 - 1986 arasında gençlerde13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükümeti'nin Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Shalamanov olarak biliniyordu.
Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.
Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.







































 
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