GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI ISPARTA’DA YETİŞECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu başlatılan ve 12 ilde devam eden Deneyap Teknoloji Atölyeleri Isparta’nın aralarında bulundu 18 ilde daha açılıyor
DENEYAP SINAV BAŞVURUSUNDA SON GÜN!
Isparta Gençlik Merkezinde açılacak Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Öğrenci Seçme Sınavı Başvurularının son günü 6 OCAK...
Sevgili velilerimiz ve öğrencilerimiz sınava başvurmanız için son gün! haydi başvuruyu kaçırma! Başvuru için 》http://deneyapturkiye.ataaof.edu.tr/
Deneyap Türkiye Isparta'da eğitmenlerini arıyor!
Dersler: Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti
Başvurular 12 Ocak’a kadar devam edecek.
Başvuru & Detaylı Bilgi: http://isparta.gsb.gov.tr/…/deneyap-turkiye-ispartada-egitm…
İL MÜDÜRÜ MURAT GEVREK’TEN DAVET
4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencilerini sınava başvurularını davet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta Gençlik Merkezi’nde kurulacak Deneyap Teknoloji atölyesi ile teknoloji alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getirmek ve teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.