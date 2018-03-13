Isparta'da birçok yöresel ürünün bulunduğu Kolancı Şarküteri'de yeni sezon sıkma zeytinyağları raflarda yerini aldı.Gemlik,Edremit,Milas ve Aydın'ın doğal ortamlarında yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağları hem salata hemde yemeklerinize aromatik tadıyla daha fazla lezzet katacak.Kolancı Şarküteri işletmecisi Hasan Büyükkolancı,çok yakında firmamızda vatandaşlarımıznü de bulabilecekler müjdesinide veriyorum buradan çünkü'ni kısa bir süre sonra hizmete açacağız dedi.Kaliteli zeytin türlerinden onlarcasını bulabileceğiniz Kolancı Şarküteri'de aynı zamanda Hatay'ın meşhur kırma zeytinini de bulmanız mümkün.Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA0532 676 76 31