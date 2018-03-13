YENİ SEZON NATUREL SIKMA ZEYTİNYAĞI
Isparta'da birçok yöresel ürünün bulunduğu Kolancı Şarküteri'de yeni sezon sıkma zeytinyağları raflarda yerini aldı.
Gemlik,Edremit,Milas ve Aydın'ın doğal ortamlarında yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağları hem salata hemde yemeklerinize aromatik tadıyla daha fazla lezzet katacak.
DOĞAL ÇİFTLİK SÜTÜ GELİYOR!
Kolancı Şarküteri işletmecisi Hasan Büyükkolancı,çok yakında firmamızda vatandaşlarımız doğal çiftlik sütünü de bulabilecekler müjdesinide veriyorum buradan çünkü Kolancı Çiftliği'ni kısa bir süre sonra hizmete açacağız dedi.
KIRMA ZEYTİN
Kaliteli zeytin türlerinden onlarcasını bulabileceğiniz Kolancı Şarküteri'de aynı zamanda Hatay'ın meşhur kırma zeytinini de bulmanız mümkün.
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Hasan BÜYÜKKOLANCI
0532 676 76 31