İl Jandarma Komutanlığı Basın Bülteni











İsparta İl Jandarma Komutanlığınca; yapılan çalışmalar kapsamında asayiş ve uyuşturucu olaylarına karşı Eğirdir ve Şarkikaraağaç İlçe J.K.lıklan sorumluluk bölgesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde üç araçta yapılan arama neticesinde; 9 gram eroin, 1 adet uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet av tüfeği yedek parçası ve menşei belgesi olmayan 700 kg kerevit ele geçirilmiştir. Söz konusu ele geçen malzemelere el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen H.S. (29), A.Y.D. (23), V.E. (28), M.Ş. (29), M.ö. (30), Ö.Y. (30), B.K.Y. (19), M.Ö. (55) ve E.B. (54) isimli toplam 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlanmıştır.İsparta İl J.K.lığı, Asayiş ve Uyuşturucu ile Mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.