ISPARTA'DA SEVGİ SARMALI PROJESİ ''

"Dolabından ve Kalbinden İyilik Çıksın''

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4. Sınıf öğrencileri Isparta/Aksu da Sevgi Sarmalı Projesiyle 67 ilkokul öğrencisinin yüzünü güldürdü.Profesör Dr. Ümit ARKLAN'ın danışmanlığını yaptığı Profesyonel Halkla İlişkiler Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştiren projede; Aksu'nun Yakaavşar köyünün Şehit Ali Kaya İlköğretim okulunda okuyan 67 öğrenciye kitap kırtasiye ve kıyafet yardımı ve çeşitli sosyal etkinlikler yapıldı. "Dolabından ve Kalbinden İyilik Çıksın'' sloganıyla yola çıkan proje, 16 Aralık 2019 tarihinde Yakaavşar Şehit Ali Kaya İlköğretim Okulunda Saat 11.00 da gerçekleşti.Proje kapsamında Türkiyenin birçok yerinden kitap ve kıyafet yardımı yapıldı. Toplamda 18 koli kıyafet ve kitap yardımı toplandı, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği projede; palyaço kıyafetleri içerisinde çocukların yüzlerini boyayan üniversite öğrencileri ile renkli anlar yaşandı. Öğrenci ve öğretmenler ile birlikte müzik eşliğinde sandalye kapma, balon patlatma yarışmaları yapılarak pasta kesildi. Günün sonunda çocuklara üniversiteli ağabey ve ablaları tarafından kitap, defter, kıyafet ve çeşitli hediyeler armağan edildi.Yakaavşar Şehit Ali Kaya İlköğretim Okulu Müdürü Gökhan Gökçay "Üniversite öğrencilerinin bu güzel ziyaretleri adeta Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi neden gençlere emanet ettiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.Bu güzel duygularla birlikte farkına vardım ki; üniversite gençliğinin gözlerindeki ışık, gelecekteki karanlığımızı boğan bir fener gibiydi.Gençlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, ömür boyu başarılar diliyorum" dedi.