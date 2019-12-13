Şehir trafiğini rahatlatacak bir yol daha açılıyor

Isparta Belediyesi şehir içi trafiği rahatlatmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bir yandan kavşak çalışmaları gerçekleştiren Isparta Belediyesi, diğer taraftan da alternatif yollar açarak belli caddelerdeki trafik yükünü hafifletiyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte daha önce alternatif yollar açan belediye son olarak da Isparta Tren Garı ile Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi arasında kalan ara yolu trafiğe kazandırıyor.Bu kapsamda daha önce dar olan bu yol 20 metre genişliğinde bulvar olarak yeniden düzenleniyor. Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni açılacak yolla Davraz ve Karaağaç Mahallesinden gelen araçların daha rahat bir şekilde Şehir Hastanesine ulaşabileceğini söyledi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen çalışmaları yerinde incelerken yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Devlet Demiryolları Tren Garının arkasındaki yolda çalışma yapıyoruz. Tren Garı ile Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi arasındaki ara yolu Devlet Demiryollarımızdan aldığımız muvafakatname ile 20 metrelik ana arter halinde açıyoruz. Bu yol Şehir Hastanesine Davraz, Karaağaç Mahallesi bölgesinden gelen araç trafiğini rahatlatacak ve buradan daha rahat Eğirdir yolu ve Şehir Hastanesine ulaşabilecekleri bir yol haline getiriyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan Devlet Demir Yolları yetkililerimize, Isparta Gar Müdürümüze ve diğer personelimize teşekkür ediyorum”