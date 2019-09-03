Bölge Müdürlüğümüzde Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı

Bölge Müdürlüğümüzde 2019 yılı Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere sedir kozalağı toplanmaya başlandı.Bölge Müdürlüğümüz Senirkent, Şarkikaraağaç ve Dirmil Şefliklerinde toplanmaya başlanan sedir kozalakları Eğirdir Fidanlık Müdürlüğümüz ve Gölhisar Fidanlık Şefliğimizde karpellerinden ayrılarak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, maden sahaları rehabilitasyonu ve üretilecek sedir fidanları için kullanılmak üzere yöre halkına toplattırılarak ayrıca aile bütçelerine katkı sağlanacaktır.Bölge Müdürlüğümüzde yıl sonuna kadar 200 ton sedir kozalağı toplanması öngörülerek civar Bölge Müdürlüklerinin de ihtiyacı olan sedir fidanı taleplerinin karşılanması hedeflenmektedir.