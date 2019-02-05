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Isparta'da SDÜ Ulaştırma Birimi Personeline “Trafik Eğitimi” Verildi

Isparta'da SDÜ Ulaştırma Birimi Personeline “Trafik Eğitimi” Verildi
ISPARTA 0
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Ulaştırma Birimi Personeline “Trafik Eğitimi” Verildi
Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığınca Üniversitemiz Ulaştırma Birimi personeline yönelik “Trafik Eğitimi” düzenlendi.

Dış İlişkiler Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü temsilcisi Hacı Arif Kara verdi. Ülkemizde trafik sorunun gün geçtikte arttığını ve bu sebeple eğitimlerin daha fazla yapılması gerektiğini belirten Kara, trafikte en büyük tehditlerden birinin elektrikli bisikletler olduğunun altını çizerek aileleri bu konuda hassas davranmaya davet etti. Konuşmasında “Trafik kuralları” ve “güvenli sürüş” konularına değinen Kara, “Kurallara uymakla birlikte aracımızı gerekli kontrollerden geçirmeliyiz. Araç içerisinde ise emniyet kemerimizi mutlaka takmalıyız. Trafik işaretlerine uymada öncelikli olarak polisi, sonra ışıkları daha sonra da levhaları temel almalıyız.” dedi.

SDÜ
 
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