ISPARTA'DA 'SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ' BÜLTENİ

Gençlik ve Spor Bakanlığımız Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünce Sarıkamış'ın milli, manevi değerinin ve ruhunun toplumun tüm bireyleri tarafından yaşanabilmesi için, Sarıkamış’ta yapılacak yürüyüş programı ile aynı gün ve saatte tüm yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de 07 Ocak 2018 Pazar günü ‘‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü” gerçekleştirilecektir.Yürüyüş 07 Ocak 2018 Pazar günü saat 10.00’da 133. Cadde Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayacak olup, Belediye Başkanlığı önünden devam ederek, Mimar Sinan Caddesi, Hastane Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine dönülerek Belediye Kültür Sineması Salonunda katılımcılarla birlikte günün anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilecek programlasonlanacak tır.Bu anlamlı yürüyüşe tüm halkımız davetlidir.Murat GEVREKGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü