Isparta’da planlı elektrik kesintisi

29 Temmuz 2019 Pazartesi günü, 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M2 TR-4 (Petek Sanayi 322158- 804120) trafosu AG kol çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle 29 Temmuz 2019 tarihinde, saat 09.00-12.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Sanayi Mahallesi Gül petek sanayi sitesinde bulunan 3339, 3350, 3352 ve3353 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

30 Temmuz 2019 Salı ve 31 Temmuz 2019 Çarşamba günleri 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyükgökçeli TR-1trafosu AG kol çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 30 ve 31 Temmuz 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Büyükgökçeli Köyünde bulunan aboneler etkilenecek. (Kesintide Köyün tamamı değil bir kısmı etkilenecektir.) Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

29 Temmuz 2019 Pazartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü TR-4 ve TR-6 trafoları AG kol çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 29 Temmuz 2019 tarihinde, saat 13.00-17.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Kuleönü Kasabası Yeni Cami Mahallesinde bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek. Kamuoyuna duyurulur.