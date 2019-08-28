Isparta’da planlı elektrik kesintisi

1 Eylül 2019 Pazar günü, 09.30-14.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez Petek Sanayi TR4 (Petek Sanayi 3 322158-804120) trafosu AG kol çıkışında Ertan Elektrik tarafından 3335 Sokak üzerinde Zafer Özyörük ve Mehmet Küçük‘ e ait dükkanların çatı inşaatı nedeniyle iş sağlığı ve iş güvenliği için tehlike arz eden hattın uzaklaştırma çalışmaları nedeniyle 1 Eylül 2019 tarihinde, saat 09.30-14.00 arasında, dört buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Sanayi Mahallesi Petek Sanayi Sitesinde bulunan 3335, 3310, 3349, 3337, 3333 ve 3331 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.