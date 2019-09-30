İsparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında, kaçakçılık olaylarına karşı yol kontrol ve arama faaliyetleri yapılmaktadır.Bu kapsamda İsparta - Antalya karayolu üzerinde icra edilen faaliyet esnasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada; çeşitli markalarda 79 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirilmiştir.Söz konusu kaçak içkilere el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen R.K.,M.İ. ve S.E isimli üç şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlanmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığınca, halkın sağlığını tehdit eden, sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülmesinin engellenmesine yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.