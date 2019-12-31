Isparta'da sahte alkol operasyonu...

Isparta'da sahte alkol operasyonu...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Jandarma Komutanlığı  Basın Duyurusu
 
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere sahte alkollü içki üretildiği bilgisi alınması üzerine. Merkez ilçe Aliköy Köyünde icra edilen operasyon sonucu: (1) adet votka ve rakı üretiminde kullanılan damıtma düzeneği, (460) litre şarap, (54) litre votka, (4.5) litre rakı ele geçirilmiştir. Olay şüphelisi S.E (58) isimli şahıs yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, piyasaya sürülmek istenen sahte içkilere el konulmuştur. Şüpheliye 37.275 TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiştir.
İsparta İl Jandarma Komutanlığınca: halkımızın sağlığını tehdit eden sahte alkol kaçakçılığına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
IMG-20191231-WA0004IMG-20191231-WA0005
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2020'de yapılacak zamlarla ilgili bilmeniz gereken her şey!
Aranan 37 şahıs Isparta'da Yakalandı
Isparta'da jeneratör çalan şahıslar yakalandı
Isparta'da sahte alkol operasyonu...
2020'de 60 Bin kişi alınacak! Hangi meslekten kaç kişi?
Tatlı Bir Sürpriz! Isparta Ezgi Pastanesi
Isparta fabrika satış mağazası Bur Piliç ve Et
Isparta CHP'de Kongre Süreci...
Yerli otomobil TOGG'a sipariş yağıyor! İşte son rakamlar...
Isparta Belediyesi'nden öğrencilere önemli duyuru
Isparta'da Trafik Kazası: Minibüs Devrildi...
Minik öğrenciler Isparta Milli Eğitim Müdürü ile röportaj yaptı
Isparta'da Çikolata ve Hediyelik ürünler Asrın Standlarında...
Yılbaşına Özel Iyaşpark AVM’den Boş Yok Kampanyası
Isparta Belediye Başkanı 2020 Yeni Yıl Mesajı Yayınladı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: esrar ve eroin ele geçirildi
Isparta’da Geleceğim Mesleğim Etkinlikleri Düzenlendi
Son dakika haberi: Emekliye zam uygulanacak!
TEŞHİSİ, TEDAVİSİ VE KORUNMA YOLLARI
Eğitim Kalitesi Uluslararası Arenada Tescillendi
Isparta Kız-erkek Hentbol takımlarımız yükseliyor
Isparta ve ilçelerinde yoğun kar yağışı...
Yeni yılda bunu yapan yandı! 1.461 lira cezası var
DENİZİN DERİNLİKLERİNDEN GELEN LEZZET
Fahretdin Gözgün,Projeyi sahada yakından takip ediyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞIsparta altın kampanyaısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Defterdarlık Isparta'nın 2019 Yılı vergi rekortmenleri açıkladıDefterdarlık Isparta'nın 2019 Yılı vergi rekortmenleri açıkladı27 Aralık 2019
Tatlı Bir Sürpriz! Isparta Ezgi PastanesiTatlı Bir Sürpriz! Isparta Ezgi Pastanesi27 Aralık 2019
Isparta ve ilçelerinde yoğun kar yağışı...Isparta ve ilçelerinde yoğun kar yağışı...29 Aralık 2019
Isparta AFAD'dan Burdur Dağ Yolunda kurtarma operasyonuIsparta AFAD'dan Burdur Dağ Yolunda kurtarma operasyonu25 Aralık 2019
ISPARTA'DA REHBER ÖĞRETMENİMİZE ANLAMLI ÖDÜLISPARTA'DA REHBER ÖĞRETMENİMİZE ANLAMLI ÖDÜL25 Aralık 2019
DENEYAP teknoloji atölyesi Isparta’da da açılıyorDENEYAP teknoloji atölyesi Isparta’da da açılıyor25 Aralık 2019
2020 Yılında Isparta'da Denetimler Daha da Artacak!2020 Yılında Isparta'da Denetimler Daha da Artacak!24 Aralık 2019
​Son Dakika Haber: işte 2020 Asgari ücret zammı ​Son Dakika Haber: işte 2020 Asgari ücret zammı 26 Aralık 2019
BAKA 2019 Yılı Sonuçlarını Açıladı: Isparta'da bir proje destek aldıBAKA 2019 Yılı Sonuçlarını Açıladı: Isparta'da bir proje destek aldı24 Aralık 2019
Isparta'da Gezen Tavuk Hayali Gerçek OlduIsparta'da Gezen Tavuk Hayali Gerçek Oldu27 Aralık 2019
Isparta Ticaret Borsası: ''32. Yerli Otomobil’e Talibiz''Isparta Ticaret Borsası: ''32. Yerli Otomobil’e Talibiz''27 Aralık 2019
Isparta'da gençlere önemli fayda sağlayacak...Isparta'da gençlere önemli fayda sağlayacak...25 Aralık 2019
Isparta Şehir Hastanesi'nin kalitesi tescillendi...Isparta Şehir Hastanesi'nin kalitesi tescillendi...25 Aralık 2019
Isparta'da Trafik Kazası: Minibüs Devrildi...Isparta'da Trafik Kazası: Minibüs Devrildi...30 Aralık 2019
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden önemli bilgilendirmeIsparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden önemli bilgilendirme27 Aralık 2019
Evi olanlar dikkat! Fiyatlar yükseltildiEvi olanlar dikkat! Fiyatlar yükseltildi27 Aralık 2019
Isparta'da doktora fiziksel şiddet! darp edildiIsparta'da doktora fiziksel şiddet! darp edildi27 Aralık 2019
Son Dakika Haberi: 2020 Asgari ücret zammı belli oluyor!Son Dakika Haberi: 2020 Asgari ücret zammı belli oluyor!26 Aralık 2019
İndirimler bitiyor zam geliyor! Sadece 3 gün kaldı! 52 bin TL cebinizde kalsınİndirimler bitiyor zam geliyor! Sadece 3 gün kaldı! 52 bin TL cebinizde kalsın28 Aralık 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, Atabey'de...Isparta Valisi Seymenoğlu, Atabey'de...26 Aralık 2019