T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu



Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere sahte alkollü içki üretildiği bilgisi alınması üzerine. Merkez ilçe Aliköy Köyünde icra edilen operasyon sonucu: (1) adet votka ve rakı üretiminde kullanılan damıtma düzeneği, (460) litre şarap, (54) litre votka, (4.5) litre rakı ele geçirilmiştir. Olay şüphelisi S.E (58) isimli şahıs yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, piyasaya sürülmek istenen sahte içkilere el konulmuştur. Şüpheliye 37.275 TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiştir.

İsparta İl Jandarma Komutanlığınca: halkımızın sağlığını tehdit eden sahte alkol kaçakçılığına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.