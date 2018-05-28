Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen "Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" etkinliği 27 Mayıs 2018 tarihinde saat 21:00'da Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi yapıldı.Sağlık Bakanlığınca, "Obezite ile mücadele kapsamında, toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki" konularında farkındalığın arttırılması amacıyla, toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması ve çocukları sağlıklı yaşama özendirme temalı "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikal gösterim etkinlikleri Sağlığın Geliştirilmesi Birimimiz koordinasyonunda, Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi'in bahçesinde yoğun katılımla gerçekleşti.Gösterimlerde dağıtılan Ağız-diş sağlığı setleri, Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa projesine ait şapka, balon ve broşürler ile çocuklarda sağlığa yönelik bilincin arttırılması hedeflenmiş, il genelindeki okullarla iş birliği içerisinde 6-12 yaş hedef kitlenin etkinlikten yararlanması sağlanmıştır.