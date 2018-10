Kızıldağ’ı alternatif sağlık merkezi olması ve sağlık turizmine kazandıracak deneysel çalışmada; Kızıldağ’da konaklayan 40 astım ve KOAH hastası 1 yıl boyunca takip edilecekIsparta’nın Şarkikaraağaç İlçesi Kızıldağ Milli Parkı’ndaki ‘mavi sedir’ ormanlarının özellikle astım, KOAH gibi göğüs ve solunum yolu hastalıkları tedavisindeki faydalarının bilimsel tespiti için deneysel çalışma başlatıldı. Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in öncülüğünde; başlatılan çalışma Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta Şehir Hastanesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Şarkikarağaç Kaymakamlığı işbirliğinde yürütülüyor. Uzman doktorların gözetimindeki 40 astım ve KOAH hastasının 15 gün Kızıdağ’da konaklaması sonrasında 1 yıl süreyle takibi ve kontrolleriyle tamamlanacak çalışmayla Kızıldağ’ın alternatif sağlık merkezi olması ve sağlık turizmine kazandırılması hedefleniyor.Çalışma programının ilk aşamasında; uzman doktor ve hemşire gözetimindeki 20’şer kişilik iki hasta grubu, ağustos ve eylül aylarında 15’er gün Kızıldağ’da konakladı. Hastalar, gün doğumu öncesinde Kızıldağ’da mavi sedir ormanlarında her gün 1 saatlik, gün içinde de 6’şar dakikalık tempolu yürüyüşler yaptı. Düzenli ölçüm ve muayenelerle izlenen hastaların, iki hafta süresince atak geçirmedikleri, solunum değerlerinde de yüzde 60’lara varan olumlu gelişme tespit edildi. 40 hastanın bir yıl boyunca periyodik takip ve muayenesi sonrasında nihai raporu hazırlanacak çalışma kapsamında Kızıldağ’da konaklayan hastalar, atak geçirmediklerini, kendilerini çok iyi htiklerini ve yürüme güçlüğü çekenler uzun mesafe yürüyebildiklerini ifade etti.Nihai raporun Sağlık Bakanlığı’na sunulacağı çalışmaya bir katkı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi. BAKA’nın talebine olumlu cevap veren Bakanlık tarafından Milli Park içinde konumlandırılan mobil hava kalitesi ölçüm cihazı; 2 ay süresince her gün 24 saat boyunca hava kalitesini ölçüp hava analizi yapıp önemli veriler elde edilmesini sağlayacak.Hasta gruplarının takibini gerçekleştiren doktorlardan SDÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Öztürk, konaklama öncesinde hastaları bilgilendirdiği konuşmasında; “Hastalarımız Kızıldağ’da 15 gün konakladıktan sonra bir yıl boyunca atak geçirmediklerini söylüyordu. Gerçek olup olmadığı açığa çıkarmak istiyoruz. Hastalarımızı 1 yıl boyunca takip edeceğiz ve 1, 3, 6, 9 ile 12’inci aylarda kontrole çağıracağız. Hastalarımızın atak geçirmediklerini daha da önemlisi bölgenin gerçekten astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalarına yararlı geldiği, bölgede bulunmanın hastalıklarına iyi geldiğini göstermiş olacağız. Sağlık Bakanlığımıza bilgiler ulaştırılacak belki de hastalarımız için buraya gelip devlet güvencesiyle kalabilecekleri süreç içerisine girilebileceğini umuyorum. Onun dışında sağlık turizmi kapsamında ülkemiz dışından insanların gelmesini de amaçlıyoruz zaman içerisinde. Umarım hayırlı ve güzel bir çalışma olur” dedi.Hasta gruplarının muayenesi ve takibini gerçekleştiren doktorlardan Isparta Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Doğan da konaklama süresince takip ve muayeneler sonrasındaki açıklamasında; “Hastalarımız Kızıldağ’da 15’er gün konakladı. 1, 3, 7, 10 ve 15’inci günlerde solunum fonksiyon testlerini yaptık, solunum sayılarını aldık. Tek şartımız sabahları 1 saat yürümeleriydi. Mavi sedir ormanında güzel havayı solumalarını istedik. Çünkü biliniyor ki; geçmişten günümüze Şarkikaraağaç Kızıldağ’da astım ve KOAH hastalarına iyi gelen bir hava olduğu söyleniyor. Biz de bunu bilimsel bir kanıta dayandırmaya çalışıyoruz. Henüz kesin bir sonuca ulaşmadık ama ölçümlerimizde solunum fonksiyonlarında yüzde 60’a varan oranda bir iyileşme gözlemledik. Nihai sonuç için tabi ki 1 yıllık gözlemden sonra net bir sonucu sizlere bildirmiş olacağız” diye konuştu.Kızıldağ’da 15’er gün konaklayan, her sabah gün doğmadan önce mavi sedir ormanlarında 1’er saatlik, gün içinde de 6’şar dakikalık tempolu yürüyüşler yapan hastalar, atak yaşamadıklarını ve kendilerini çok iyi htiklerini söyledi. Daha önceleri yürüme güçlüğü çektiğini ve rahatladığını ifade eden emekli öğretmen Gülten Kavaslar, “Çok memnun kaldım. Havası çok güzel. Projenin içinde bulunmak beni mutlu etti. Planlı programlı olması da daha çok hoşuma gitti. Tek başına yapamayacağımız şeyleri beraber yapmak güzeldi. 300-400 metre yürüdüğümde sıkışıyordum nefes alamıyordum. Şu anda böyle bir şey yaşamadım, rahat rahat tepelere çıktık gezdik. Bol bol oksijen soluduk. Çok güzel de dostluklar kurduk. Hemşire ve doktorlarımız bizlerle ilgilendi. Kontrol altında olmak beni mutlu etti” dedi.Şifa bulduğunu ifade eden hastalardan Sultan Kaynak da, “Astım hastasıyım. Sabah 05.00’de kalkıp yürüyüş yapıyoruz. Şifa bulmaya geldik, şifa da bulduğumuzu umuyorum. Yeni arkadaşlıklar yeni dostluklar edindik. İnşallah bu proje onay alır ve biz gibi hastalar tedavi görür. Tek temennim o teşekkür ediyorum” diye konuştu.7 yıldır KOAH hastası olduğunu ifade eden İsmail Kayaer de “Şu an biraz rahatım. Allah’a şükür iyiyiz. Yürümeyen hastalar burada yürümeye başladı. Sedir ağaçlarının kokusunu hissediyoruz. Hava soğuyunca ağaçlar daha az salgılıyor. Çok iyi hissediyorum kendimi. Bizi buraya getirenlerden Allah razı olsun. İyi bir iş yaptılar sağ olsunlar hepsine teşekkür ederim. Burada Ankara’dan, Antalya’dan bazı arkadaşlarla karşılaştık. Onlar da buranın astıma çok faydalı geldiğini söylediler oksijeni bol olduğu için” dedi.Bir başka KOAH hastası da Ahmet Atıcı, “7 yıldır KOAH hastasıyım. 15 gündür buradayım ve çok rahatım. Rahat nefes alabiliyorum. Herhangi bir atak geçirmedim” derken, Abdullah Ata ise, “KOAH hastasıyım. İki haftadır burada oksijen alıyorum şimdi çok rahatladım. Eskisine nazaran çok rahatım. Atak da yaşamadım” diye konuştu.Hastalardan Alaattin Tatlı ise şunları söyledi; “Faydasını gördüm. Sabahları yürüyüşlerini katıldık. Sigarayı da bıraktık bırakmadın mı bu işin sonu iyi değil. Mümkün mertebe ilaçlarımızı fazla kullanmadan sağlıklı bir şekilde yaşamaya gayret ediyoruz. İlk geldiğimiz günlerde hafta sonu piknikçilerin yaktıkları mangallardan olumsuz etkilendik ancak büyük bir kısmının kaldırıldığını gördük. Faydalı bir şey imkanları olanlar gelsinler, herkese tavsiye ederiz.”KAYNAK: BAKA