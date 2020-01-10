ISPARTA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN DUYURUSU





09.01.2019 tarihinde Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdür Vekili Deniz KARASU’nun bir grup tarafından darp edilmesi Isparta Sağlık müdürlüğümüz tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. İlçe Sağlık Müdürümüze geçmiş olsun dileklerimizi sunarken; olayı ve faillerini şiddetle kınıyoruz.

Vatandaşlarımıza her türlü şartlarda hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalmasının onur kırıcı ve üzüntü veren bir durum olduğunu bir kez daha hatırlatır Isparta Sağlık Müdürlüğü olarak bu tarz olayların sonuna kadar takipçisi olacağımızı yineleriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





Dr. Mehmet KARAKAYA

İl Sağlık Müdürü

