Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde kemik, kas, kitle ve yumuşak dokuların plastik katı modelleri üretildi.Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile elde edilen verileri üç boyutlu yazıcı (3D) teknolojisi kullanarak kemik, kas, kitle, implant ve yumuşak dokuları plastik katı modele dönüştürdü. Bazı modeller için patent başvurusu da yapıldı.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mahir Sofu, hastalık tanı ve teşhisinde kullanılan bilgisayarlı tomografi (CT) ve manyetik rezonans (MR) ile elde edilmiş verilerin çeşitli yazılımlar ile işlenerek kemik, kas, kitle ve yumuşak dokuların katı modellere dönüşümünü sağladıklarını bildirdi. Sofu, bu gelişmenin tıbbi çalışmalara farklı bir boyut kazandıracak hamle olduğunu ifade etti.SDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meriç Ünal ise, disiplinlerarası gerçekleştirilen bilimsel çalışmanın önemine vurgu yaparak, “Tıbbi görüntüleme tekniklerinden MR ve CT verilerini kullanarak üç boyutlu yazıcıdan elde edilen katı modellerle ortopedide özellikle dizilim bozukluklarının düzeltilmesinin analizi, cerrahi operasyonların planlamasında, tümör olgularında yapılacak rekonstrüktif cerrahilerin planlamasında ve operasyon süresinin düşürülmesinde önemli rolünün olduğu kanıtlanmıştır” dedi.Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Türkaslan ve Doç. Dr. Yavuz Fındık, yaptıkları ortak açıklamada şu bilgileri paylaştılar:“Üç boyutlu görüntüleme, yenilikçi üç boyutlu yazıcı (3D) teknolojisi ve bilgisayar destekli tasarım ve imalât (CAD- CAM) teknolojileri klasik diş hekimliği uygulamalarının birçoğunu dijital diş hekimliğine kaydırdı. Diş hekimliğinin her alanına göre bu teknolojilerden farklı şekilde faydalanıyoruz. Mesela çene cerrahisi alanında üç boyutlu teknolojileri, implant ihtiyacı olan ancak implant yerleştirilecek bölgenin hayati dokulara yakın olduğu için riskli olduğu veya yetersiz kemik seviyesine sahip hastalarda kullanıyoruz. Böylece hem doğru teşhis ve implant planlaması yapıyor hem de cerrahi süresini oldukça kısaltan, 3D'de ürettiğimiz implant rehberlerini hazırlayabiliyoruz. Çene ameliyatlarında, ameliyat öncesinde alınan modeller ile model cerrahisi yapılabilmekte böylece ameliyat süresi önemli oranda azalmaktadır. Çenelerde meydana gelen defektlerde de aynı şekilde üç boyutlu modeller ile ameliyat öncesi tüm planlamaları yapılabilmekte bu da ameliyat başarısını artırmaktadır.”Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Akpınar ise, “CT datalarını kullanarak yenilikçi 3D yazıcı teknolojisi ile üç boyutlu çıktısını aldığımız larinks anatomisi modellemesi, nazofarenks kanserli bir hastada anestezi yönetimi, ameliyat tekniği ve daha sonra hastanın nefes almasını sağlayacak trakeostomi kanülünün yerleşim yerinin tespitinde doğru karar verilmesinde faydalı olmuştur. Ayrıca materyal hem cerrahi hem anestezi öğrencileri için eğitici bir görseldir” dedi.SDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Giray Kolcu ve Uzman Diştabibi M. İnci Başer Kolcu, çalışmaya ilişkin şu açıklamayı yaptılar:“Rejeneratif Endodontik Tedavilerin Uygulama Modeli çalışmamızda üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanarak 54 adet apeksi kapanmamış santral dişin katı modelini oluşturduk. Bu modelleri daha sonra rejeneratif endodontik tedavilerin eğitimi sırasında öğrencilerin konuyla ilgili psikomotor becerilerini geliştirebilecekleri bir eğitim materyali oluşturduk. Geliştirilen materyalin denemelerinin oldukça başarılı olması sonucunda modelin patent başvurusunu gerçekleştirdik.”Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mahir Sofu, bu uygulamaların profesyonel bir ekipmanla klinik ve cerrahi uygulamalarda kullanılabileceğini dile getirdi. Sofu, üç boyutlu uygulamaları ile tıbbi cihazların performansını arttırıcı modifiye çalışmaların ve cerrahi uygulamalarda kullanılan cerrahi aletlerin yenilikçi tasarımı ve prototip imalâtlarının da yapılabileceğini ifade etti. Sofu, Türkiye'de sayılı üniversitelerde uygulanan bu yöntemle medikal alandaki teknolojik yenilikçi gelişmelerin SDÜ'de de gerçekleştiğini vurguladı. Aynı zamanda bu yöntemin eğitim materyalleri üretiminde de kullanabileceğini söyleyen Sofu, SDÜ'de her birim için benzer çalışmalara destek verebileceklerini sözlerine ekledi.ISPARTA (İHA)