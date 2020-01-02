ÜCRETLİ OTOPARK HANGİ CADDELERDE UYGULANACAK?

OTOPARK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

0 – 15 Dakika ücretsiz

15 – 60 dakika 3 TL

1 – 2 Saat 5 TL

2 – 3 saat 10 TL

3 Saatten sonrası her saat başı 5 TL

KIŞIN; SABAH 8 – AKŞAM 7

YAZIN; SABAH – 8 AKŞAM 8

OTOPARKLAR KİMLERE ÜCRETSİZ OLACAK?

Isparta Belediye Meclisinin, Isparta’da cadde ve sokaklardaki araç otoparklarının ücretli olması yönünde Eylül ayında aldığı karar uygulamaya geçirildi.Meclis tarafından alınan karar gereği ücretli otopark uygulaması yapılacak cadde ve sokaklar ise şöyle; Mimar Sinan Caddesi, İstanbul Yolu, Zübeyde Hanım Caddesi, 6 Mart Caddesi, Hükümet Caddesi, 1601 Cadde, 111 Cadde, Antalya Yolu, 119 Cadde, Hastane Caddesi, 126 Cadde, Cumhuriyet Caddesi, 110 cadde, 113 cadde, Maliye Caddesi, 1109 cadde, 1110 cadde.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğimen, ücretli otopark uygulamasının kış mevsiminde sabah 08.00 ila 19.00, yaz mevsiminde ise 08.00 ila 20.00 saatleri arasında olacağını ve gece otoparkın ücretsiz olacağını bildirdi.Tüm Resmi araçlar, Engelliler, Gaziler, Şehit Aile yakını 1 kişi, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediyeye ait tüm resmi araçlar ve Basın mensupları.