Isparta'da resmen başladı... Peki ücretler ne kadar?

Isparta'da resmen başladı... Peki ücretler ne kadar?
ISPARTA
G.Tarihi: 02.01.2020 14:20
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Isparta Düğün Salonları
Isparta Belediye Meclisinin, Isparta’da cadde ve sokaklardaki araç otoparklarının ücretli olması yönünde Eylül ayında aldığı karar uygulamaya geçirildi.

ÜCRETLİ OTOPARK HANGİ CADDELERDE UYGULANACAK?
Meclis tarafından alınan karar gereği ücretli otopark uygulaması yapılacak cadde ve sokaklar ise şöyle; Mimar Sinan Caddesi, İstanbul Yolu, Zübeyde Hanım Caddesi, 6 Mart Caddesi, Hükümet Caddesi, 1601 Cadde, 111 Cadde, Antalya Yolu, 119 Cadde, Hastane Caddesi, 126 Cadde, Cumhuriyet Caddesi, 110 cadde, 113 cadde, Maliye Caddesi, 1109 cadde, 1110 cadde.

OTOPARK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
  • 0 – 15 Dakika ücretsiz
  • 15 – 60 dakika 3 TL
  • 1 – 2 Saat 5 TL
  • 2 – 3 saat 10 TL
  • 3 Saatten sonrası her saat başı 5 TL
KIŞIN; SABAH 8 – AKŞAM 7
YAZIN; SABAH – 8 AKŞAM 8
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğimen, ücretli otopark uygulamasının kış mevsiminde sabah 08.00 ila 19.00, yaz mevsiminde ise 08.00 ila 20.00 saatleri arasında olacağını ve gece otoparkın ücretsiz olacağını bildirdi.

OTOPARKLAR KİMLERE ÜCRETSİZ OLACAK?
Tüm Resmi araçlar, Engelliler, Gaziler, Şehit Aile yakını 1 kişi, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediyeye ait tüm resmi araçlar ve Basın mensupları.
 
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