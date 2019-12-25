REHBER ÖĞRETMENİMİZE ANLAMLI ÖDÜL











Okulumuz sadece yaptığı etkinlikler ve öğrencilerinin başarıları ile değil öğretmenlerimizin de farklı alanlarda sayısız başarı ve fedakarlıkları ile dolu. Okulumuz Rehber Öğretmeni Vildan ÇETİN, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü gönüllü çalışmalar kapsamında Isparta Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Vildan hocamıza yürüttüğü bu anlamlı çalışmaları nedeniyle biz de Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak teşekkür ediyor, aldığı bu güzel ödülden dolayı da tebrik ediyoruz.