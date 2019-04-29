ISPARTA'DA RAMAZAN AYI'NDA ''GÖNÜL SOFRASI''

HABERİN VİDEOSU

Isparta Belediyesi tarafından Ramazan ayı süresince Valilik arkasında ''Gönül Sofrası'' kurulacak.Bu kapsamda bir video hazırlanarak Ispartalı vatandaşlara duyuruldu.'' Bir tas çorba bir kucak sevgi, bir dilim ekmek sıcak bir samimiyet,bir yudum su sofralarca bereket, rahmet ayı Ramazan'da Isparta'da ''Gönül Sofrası'' kuruyoruz. 7'den 70'e herkesi Gönül Sofrasında buluşturuyoruz. Gönüllere bir sofrada ben kurayım diyen gönül dostlarım yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum hayırlı Ramazan'lar diliyorum.'' dedi.