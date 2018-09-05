- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) 1512 Bireysel Genç Girişimci (BİGG) 2018 Yılı 2. Çağrı için proje sunma süresini uzattı. Yüzde 100 hibe karşılıksız destek oranını da 150 bin TL'den 200 bin TL'ye yükseltti. TÜBİTAK, Türkiye çapında 30 özel sektör ve yükseköğretim kurumuna 1512- BİGG 2018 Yılı 2. Çağrı için 'Uygulayıcı Kuruluş' hakkı tanıdı. Bu kurumlar arasında Süleyman Demirel Üniversitesi de yer aldı. Bu doğrultuda SDÜ hazırlanan projeleri kabul edecek.200 bin TL hibe destek için hazırlanan projeler, 1 Ekim 2018 Pazartesi tarihine kadar SDÜ’ye sunulabilecek.Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi SDÜ’nün girişimcilik ekosistemi bağlamında üç farklı proje yürüttüğünü belirterek, TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. Terzi, “Nihai hedef bilgi ve fikirlerin katma değeri yüksek ürüne dönüşmesidir” dedi.SDÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Fatih Çalaklı ise TÜBİTAK- 1512 Sermaye Desteği Programı ile ilgili yeni bir çağrı açıldığını kaydetti. SDÜ olarak 40 başvuru aldıklarını bildiren Çalaklı şöyle konuştu:“Ancak müracaat süreci uzatıldı. Daha fazla kişinin başvuruda bulunabilmesi için bir fırsat daha verildi. Ve biz SDÜ olarak 1 Ekim 2018 tarihine kadar başvuruları almaya devam edeceğiz. Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans, doktora öğrencileri başvuruda bulunma hakkına sahipler. Lisans, yüksek lisans ve doktoradan mezuniyet dereceleri 10 yılı aşmamış kişiler de BİGG’e başvuruda bulunabiliyor. Tabii ki bir ön koşul var: Daha önce Sanayi Bakanlığı'nın ‘Teknogirişim Sermaye Desteği’ programından faydalanmamış olmak şartı var. Biz bu çağrı takviminde SDÜ TTO olarak faaliyetlerimizi 30 Kasım 2018 tarihine kadar sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreç tamamen TÜBİTAK kontrolünde olup, değerlendirme panel yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Ve 1 Haziran 2019 tarihinde de ilk destek başlamış olacaktır. Kazanan girişimciler için destek üst limiti 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkarıldı. Girişimci adayları SDÜ YETEM Ön Kuluçka Merkezi’nde aldıkları eğitim sonucunda iş fikirlerini olgunlaştıracaklar. Proje önerilerini SDÜ ekiplerinin desteği ile yazacaklar ve TÜBİTAK için başvurularını tamamlayabilecekler. Kazanmaları halinde yine SDÜ’nün desteği sürecek. Yine SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti'ndeki kuluçka merkezinde girişimcilerimize ücretsiz ofis imkânları, şirket kurma gibi desteklerimiz devam edecek.”İHA