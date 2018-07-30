- Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı



- Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş,(AEDAŞ) 2 Ağustos Perşembe günü Isparta'da planlı kesinti yapılacak bölgeleri açıkladı.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, " Daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıylaBüyük Hacılar hat başıçıkışında,yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 2 Ağustos 2018 tarihinde, saat 09.00-18.00 arasında,dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacaktir. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Büyük Hacılar Köyünde bulunan aboneler ve Büyük hacılar içme suyu, sulama kooperatifi, İl özel İdareçakıl ocağı, Öz Şahin Nakliyat çakıl ocağı ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir"denildi.





