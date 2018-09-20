Isparta'da planlı elektrik kesintisi

23 Eylül 2018 Pazar günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla İsparta Merkez TR-172 (yedişehitler Okulu 322109) trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından İsparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 23 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde bulunan Hilmi Çakmakçı Caddesinin bir kısmı, 2921, 2922, 2923, 2918, 2917 ve 2924 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.



Isparta'da planlı elektrik kesintisI

24 Eylül 2018 Pazartesi günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla İsparta Merkez TR-170 (Elsanatiarı 322108) trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından İsparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çaiışmaları nedeniyle 24 Eylül 2018 tarihînde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Bahçeiievler Mahallesinde bulunan 141, 143 Caddeleri, 3016, 3015, 3059, 3013, 3022, 3020, 3032, 3019, 3011 ve 3017 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.





Kamuoyuna duyurulur.

