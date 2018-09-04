Isparta’da planlı elektrik kesintisi



4 Eylül 2018 Salı, 5 Eylül 2018 Çarşamba, 6 Eylül 2018 Perşembe ve 7 Eylül 2018 Cuma günleri, 08.30-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-206 (Anadolu Maliye TR), TR205 (Iyaş Selçuklu TR), TR-210 (Anadolu Veli TR), TR-165 (Şehri Gül Evleri TR) ve TR-209 (Anadolu Sosyal Tesisleri TR) trafoları çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 3, 4, 5, 6 ve 7 Eylül 2018 tarihlerinde, saat 08.30-18.00 arasında, dokuz buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Anadolu ve Modernevler Mahallelerine ait; 103, 131, 146, 148, 160. Caddeleri, 3148, 4201, 4215, 4202, 4209, 4203, 4219, 4207, 4217, 3103, 3101 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. (KESİNTİLER KISIM KISIM YAPILACAKTIR.) Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi



6 Eylül 2018 Perşembe, 7 Eylül 2018 Cuma ve 8 Eylül 2018 Cumartesi günleri, 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Gelincik hat başından Gelincik çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatım çalışmaları nedeniyle 06,07,08 Eylül 2018 tarihlerinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Gelincik Köyünde bulunan aboneler ve Gelincik Kooperatifi, Gökçebağ içme suyu ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.



