Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir genelinde yenilediği ve yeniden yaptığı parkların tamamının oyun guruplarını ve açık hava spor aletlerini yeniliyor. Bu kapsamda tırlarla gelen çocuk oyun gurupları ve fitness aletlerinin parklara sevki yapılarak montajları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ilk partide 19 park ile yine Ayazmana ve Gökçay Mesireliğine kurulacak olan büyük park alanlarının malzemeleri geldi.Çocuk oyun alanları ve mesirelik alanlara kurulacak olan oyun guruplarını inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Isparta’mızda yenilediğimiz ve yeniden inşa ettiğimiz parklarımızın çocuk oyun gurupları şehrimize geldi” dedi.Her konuyu, her yatırımı bir bütün olarak ele aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın şunları söyledi:“İlk etapta gelen çocuk oyun guruplarımız Vatan, Davraz, Ayazmana, Fatih Mahallelerinde bulunan park alanlarımıza yerleştirildi. Buradaki yeni gelen malzemelerde İstiklal, Yenice, Sidre, Dere, Davraz, Akkent, Bahçelievler, Halife Sultan Mahallesindeki parklarımıza konacak. Bu gelen oyun gurupları son model guruplar. Parklarımıza yine fitness aletleri koyuyoruz. Çocuklarımız için her şey düşünüldü.Engelli çocuklarımızın spor yapmaları ve oyun oynayabilmeleri amacıyla yeni gruplar getirdik. Engelli spor aletlerinin yanı sıra engelli kardeşimiz aracıyla kendi sporunu yapabilecek, oynayabilecek. 10 takım klasik oyun guruplarımız da bulunuyor. Engelli çocuklarımıza 92 adet eğlenme ve spor aletleri kuruyoruz. Kendileri hür ve bağımsız olarak vakit geçirebilecekler. Türkiye’de ilk kez uygulanıyor”Yine Gökçay’a göletlerin üzerinde dolaşacak olan hava bisikleti kurma çalışmalarının da devam ettiğini belirten Günaydın, “Betonları döküldü, havadan çevreyi görebilecek. Yine Gökçay’ın üzerine Türkiye’de görünmeyen, ağustos ayında bile yapılabilecek kayak merkezi kuruyoruz. Bu çok büyük bir yatırım. Oyun guruplarımız gelmeye devam ediyor, geldikçe de montajı devam ediyor. Ayazmana Mesireliği de yenileniyor. Isparta’mız bu konuyla ilgili de yepyeni bir şehir haline geliyor. Bütün yaş gurubundaki çocuklarımıza hitap eden oyun gurupları kurarak şehrimize hizmet veriyoruz. Çocuklarımız gençlerimiz için büyük bir yenilik oluyor. Bunu projelendirdiğimizde çok heyecanlanmıştık, heyecanımızı gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların tüm yaş gurubundaki çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.