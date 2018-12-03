“Engeller sevgiyle aşılır”

“Sevgi odak noktası olmalı”

- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından kutlama programı düzenlendi. Programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Okul Aile Birliği Temsilcileri, özel öğrenciler ve veliler katıldı. Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun özel öğrencileri, sundukları birbirinden güzel gösterilerle izleyicilerin beğenisini kazandı.Özel öğrenciler tarafından sahnelenen dans, müzik, jimnastik gösterilerini izledikten sonra bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu, engellerin sevgiyle aşılabileceğini vurgulayarak bunu koca yürekli öğretmenlerde ve velilerde gördüğünü söyledi.Vali Seymenoğlu konuşmasında, “Bugün burada yüreklerdeki, zihinlerdeki ve niyetlerdeki engelleri aştığımızda neler başarabildiğimizi gördüm. Engelleri sevgiyle aşacağız. Biraz önce koca yürekli öğretmenlerimizin güzlerindeki pırıltıyı gördüm, bu pırıltıyı okul aile birliği üyelerinde gördüm, velilerde gördüm. Ne mutlu bana ki bugün buradayım, bu törene katılmaktan büyük bir zevk aldım, bütün arkadaşlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Her zaman birlikte olduğumuzu belirterek bu işi sevgiyle anlayışla başaracağımıza inanıyorum” dedi.Ardından Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda hayata geçirilen Uygulama Evi, Uygulama Mutfağı ve İş Atölyesi’nin açılışını gerçekleştiren Vali Seymenoğlu, “Özel çocuklarımızı hayata hazırlamamız lazım, açılışını yaptığımız bu yerler bunun için çok güzel birer örnek. Bu işleri yaparken geleneklerimizde ve genlerimizde olan insan sevgisini hiç ihmal etmeden, sevgiyi bu işin odağına koyarak çalışmalıyız. Bugün burada tüm öğretmen arkadaşlarımın gözlerinin içindeki bu sevgiyi ve bu fedakârlığı gördüm. Yeni uygulama sınıflarımızın oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.İHA