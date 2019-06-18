ISPARTA'DA ÖZEL GÜVENLİĞE TALEP ARTTI

14 YILDIR ISPARTA'DA EĞİTİM VERİYOR

0 532 255 64 03

Isparta'da özel işletmeler, okullar, hastaneler, öğrenci yurtları gibi kurum ve kuruluşlarda özel güvenliğe talep her geçen gün artıyor.Çeşitli sınavlarla veya mülakatlarla, silahlı-silahsız özel güvenlik eğitimi almış sertifikası olan kişilere buralarda istihdam sağlanıyor.Artık Türkiye'de özel güvenlik görevlisi bir meslek haline gelirken gün geçtikçe önemi ve bu mesleği yapan kişilere de talep artıyor.Isparta'da 14 yıldır güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve Özel Güvenlik Eğitimi veren Akel Özel Güvenlik Eğitim Kurumu yöneticisi Hadi Büyükkaytan ,özellikle AVM'lerde, kamu kurumlarında ve halka açık kontrollü alanlarda güvenlik görevlisi ihtiyacının arttığı ve bu bağlamda da mesleğe ilginin yoğun olduğunu söyledi.Ayrıca Büyükkaytan, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak,bilgi almak veya bu mesleği yapmak isteyenlerin Akel Özel Güvenlik Eğitim Kurumuyla iletişime geçmesini tavsiye etti.