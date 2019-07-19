Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobil ile cipin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Isparta-Konya kara yolunun 53. kilometresinde dün geçirdikleri trafik kazasında ölen Eğirdir Belediyesi çalışanı Zekeriya Bayındır (60), eşi Dudu (50) ve gelini Sevim Bayındır'ın (30) cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Eğirdir'e getirildi.

İlk olarak Sorkuncak köyü Yeni Cami'de öğle namazına müteakip Sevim Bayındır için cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadın, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine genç kadının eşi Serdar Bayındır da katıldı.

Zekeriya ve Dudu Bayındır'ın cenazeleri de Sarıidris beldesinde ikindi vakti Hürriyet Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Bayındır çiftinin oğlu Serdar, kızları Bahar ile Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan cip sürücüsü Berat Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Isparta Cezaevine gönderildi.

Zekeriya Bayındır idaresindeki 32 EH 729 plakalı otomobil dün Isparta-Konya kara yolunun 53. kilometresinde, Berat Çelik yönetimindeki 32 AAR 853 plakalı ciple çarpışmış, Zekeriya Bayındır, eşi Dudu ve 6 aylık hamile olan gelini Sevim Bayındır yaşamını yitirmişti.



















ISPARTA (AA) -