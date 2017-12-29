ISPARTA'DA OTOBÜSTE UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Yolcu Otobüsüne Uyuşturucu Operasyonu

Isparta’da, Van’dan gelen bir yolcu otobüsüne polis tarafından düzenlenen operasyonda, satmak üzere kente uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişiden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü aldığı istihbarı bilgiler doğrultusunda, yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giriş güzergahında tertibat alan Isparta polisi, Van ilinden geldiği belirtilen otobüsü durdurdu. Düzenlenen operasyonla otobüste arama yapan Narkotik Ekipleri, Isparta'daki bağımlı gençlere satılmak üzere getirildiği tespit edilen 56,26 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyonda sevkiyatı yaptığı öne sürülen Ö.T. ve B.K. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyette gerekli ifadeleri alınan şüphelilerden Ö.T. sevk edildiği adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.