‘Bir Dakikada Bir Sayfa’ okumaya ne dersiniz?







Isparta’da bulunan kapalı otobüs duraklarına mini kütüphaneler oluşturuluyor. SDÜ öğrencileri ile Isparta Belediyesi işbirliğinde ‘Bir Dakikada Bir Sayfa’ Projesi kapsamında teknoloji bağımlılığından uzaklaşılması ve yeniden insanların kitap dostu olması amaçlanıyor.Isparta Belediyesinin sosyal belediyecilik kapsamında desteklediği, SDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin ‘Bir Dakikada Bir Sayfa’ ismini verdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, şehirde yeni yapılan tüm kapalı duraklarda kitaplık oluşturuluyor. Çalışmaların ilki 6 Mart Caddesi üzerinde bulunan üniversite duraklarından başlatıldı.Isparta Belediyesi tarafından kitaplıkların ve kitapların temin edildiği proje kapsamında SDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri duraklarda çalışmalarına başladı.‘Bir Dakikada Bir Sayfa’ Projesi ile ilgili olarak bilgiler veren SDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Utku Tan, “Amacımız Isparta halkının duraklarda otobüslerini beklerken, boş zamanlarını kıymetli bir şekilde kitap okuyarak değerlendirmelerini düşündük. Halkımızın okuma alışkanlığı kazanmalarını istedik. Bizim yegane amacımız bu. Bu projemize destek veren Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Desteklerini esirgemediler” dedi.Öğrencilerle birlikte kitaplığın oluşturulmasına yardımcı olan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de, güzel bir gün yaşadıklarını dile getirdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında bulunan tüm durakların kapalı hale getirilmesi çalışmalarında önemli mesafeler kat edildiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, “Kapalı duraklar kondu. Duraklar sıcacık bir ortama dönüştü. Isparta ve Türkiye çapında ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Maalesef teknoloji bağımlılığı o kadar ileriye gitti ki, biz kitaplardan uzaklaştık. Bugün herkesin elinde tablet, telefonlarla gençliğimizi yok etmeye kalkıyoruz. Yeniden kitap dostu olmak adına SDÜ öğrencilerimiz böyle bir proje ile geldiler. Bir Dakikada Bir Sayfa güzel bir proje oldu. 3-5 dakika otobüs bekliyoruz, beklerken kitapla bir araya gelinebilecek. Park Bahçeler Müdürlüğümüz kitaplıklarımızı hazırlıyor, kitapları temin ettik. Öğrencilerimiz, halkımız kitapları okuyacak yerlerine bırakacak. Vatandaşlarımız ayrıca okudukları kitaplarını bu duraklardaki kitaplıklara bırakarak başkasının faydalanmasına vesile olabilecek. Bir farkındalık oluşturmak istedik, başarıya ulaşacağından eminiz. Isparta’da okuyan bir toplumu gün yüzüne çıkarmış olacağız. Telefon cepten çıkmayacak kağıdın kokusunu, sesini alacağız. Bu projenin gerçekleşmesinde bizlere ön ayak olan öğrencilerimize başkanım Şükrü Başdeğirmen adına teşekkür ediyorum. Isparta’mız için hayırlı uğurlu olsun. Halkımızdan da topluma kazanım sağlayacak projelerine açık olduğumuzu belirtiriz. Projelerini bizlere söylesinler, uygulamaktan büyük keyif alacağımızı belirtmek isteriz. Vatandaşlarımızı Bir Dakikada Bir Sayfa okumaya ve otobüs duraklarındaki zamanlarını verimli geçirmeye davet ediyoruz” görüşlerinde bulundu.