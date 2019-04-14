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Otizmli Çocuklara Dalış Eğitimi Verildi

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi ile Nefes Otizm Derneği tarafından “Otizm Farkındalık Ayı” kapsamında 14 yaş üstü çocuklara dalış eğitimi verildi.29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen eğitimde, otizmli çocuklar ilk kez dalış eğitimi almanın mutluluğunu yaşadı. SDÜ Hastanesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Işık, Nisan ayının bütün dünyada “Otizm Farkındalık Ayı” olarak kabul edildiğini ancak yapılan etkinliklerin sadece bu ay ile sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi.Bu tür faaliyetlerin otizmli bireylerin sosyalleşmesine önemli katkılar sunduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Işık, “Biz otizmli çocukların daha aktif bir yaşam sürmelerini, sosyal hayatta daha etkin olmalarını istiyoruz. Bu tür etkinliklerin daha sıklaşmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde bir yürüyüş düzenlemeyi, üniversitemizde ‘otizm farkındalık ormanı’ oluşturmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.Su Topluluğu üyelerince verilen eğitimin çocuklar için çok heyecan verici olduğunu ifade eden aileler de Süleyman Demirel Üniversitesi’ne ve topluluk üyelerine teşekkür etti.