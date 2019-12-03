OTİZMLİ RABİA " BAŞKANIM SİZ NE KADAR YAKIŞIKLISINIZ" DEYİNCE SALONDA ALKIŞ KOPTU

Otizmli 23 Yaşındaki Rabia AYTEK ‘Başkanım Siz Ne Kadar Yakışıklısınız’ dedi salonda alkış koptu.3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından organize edilen program okul konferans salonunda gerçekleşti.Programa Eğirdir Kaymakam Vekili Atabey Kaymakamı Göksu BAYRAM, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Yüksek Rütbeli Subaylar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU ve çok sayıda öğrenci katıldı.Programın önemli misafirleri vardı Anne Canan AYTEK ve Otizmli kızı 23 yaşındaki Rabia AYTEK konuşmaları ve hayat hikayeleri ile büyük alkış aldılar. Yaşı kadar enstrüman çalabilen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında batı müziği eğitimi alan Rabia AYTEK konuşmaya başlamadan önce protokole hitap şekli ile salonun kahkahaya boğulmasına ve neşeli anların yaşanmasına sebebiyet verdi. Rabia AYTEK ilk olarak Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’e seslenerek ‘Başkanım buradan ne kadar güzel görünüyorsunuz, ne kadar yakışıklısınız’ sözlerinden sonra Kaymakam ve diğer protokol üyelerine de takılmadan edemedi.Rabia AYTEK 2016 YGS’de barajı geçmiş, Şimdi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na yerleşmeye çalışan notaların otizmli dahisi, müzik öğretmeni olmak ve kendi gibi öğrenciler yetiştirmek istiyor.Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ programda özetle yaptığı konuşmada; ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, Meslek Yüksekokulumuz öğrenci topluluğunun koordinatörlüğünde düzenlenen ve bugün gün boyu değişik etkinliklerle sürecek olan ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ isimli programımızın açılış bölümüne hoş geldiniz. Böyle anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Başta, programımıza İstanbul’dan katılan sevgili Rabia AYTEK ve ailesine, daha sonra, ‘engel tanımayan’ yüksekokul sekreterimiz Ayşe GÜNEY’e çok teşekkür ediyorum. Bugünkü etkinlikte bize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne ve Eğirdir Belediye Başkanlığına, Eğirdir Kaymakamlığına kamu kurum ve kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumumuzu meydana getiren bütün bireylerin yeteneklerini ve güçlerini Türkiye Cumhuriyeti geleceği için birleştirebileceği bir çok güne vesile olması dileklerimle ‘BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’ diyerek konuşmalarını bitirdi.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK Yüksek Okul Sekreteri Ayşe GÜNEY’e plaket verdi. Program bugün akşam 19.00’de Eğirdir Yazla Mahallesin bulunan Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek konser ile devam edecek.