Isparta'da Otizmli 23 Yaşındaki genç salonda öyle bir şey dedi ki...

Isparta'da Otizmli 23 Yaşındaki genç salonda öyle bir şey dedi ki...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
EĞİRDİR BELEDİYESİ BÜLTENİ

OTİZMLİ RABİA " BAŞKANIM SİZ NE KADAR YAKIŞIKLISINIZ" DEYİNCE SALONDA ALKIŞ KOPTU

Otizmli 23 Yaşındaki Rabia AYTEK ‘Başkanım Siz Ne Kadar Yakışıklısınız’ dedi salonda alkış koptu.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından organize edilen program okul konferans salonunda gerçekleşti.
Programa Eğirdir Kaymakam Vekili Atabey Kaymakamı Göksu BAYRAM, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Yüksek Rütbeli Subaylar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programın önemli misafirleri vardı Anne Canan AYTEK ve Otizmli kızı 23 yaşındaki Rabia AYTEK konuşmaları ve hayat hikayeleri ile büyük alkış aldılar. Yaşı kadar enstrüman çalabilen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında batı müziği eğitimi alan Rabia AYTEK konuşmaya başlamadan önce protokole hitap şekli ile salonun kahkahaya boğulmasına ve neşeli anların yaşanmasına sebebiyet verdi. Rabia AYTEK ilk olarak Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’e seslenerek ‘Başkanım buradan ne kadar güzel görünüyorsunuz, ne kadar yakışıklısınız’ sözlerinden sonra Kaymakam ve diğer protokol üyelerine de takılmadan edemedi.
Rabia AYTEK 2016 YGS’de barajı geçmiş, Şimdi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na yerleşmeye çalışan notaların otizmli dahisi, müzik öğretmeni olmak ve kendi gibi öğrenciler yetiştirmek istiyor.
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ programda özetle yaptığı konuşmada; ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, Meslek Yüksekokulumuz öğrenci topluluğunun koordinatörlüğünde düzenlenen ve bugün gün boyu değişik etkinliklerle sürecek olan ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ isimli programımızın açılış bölümüne hoş geldiniz. Böyle anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Başta, programımıza İstanbul’dan katılan sevgili Rabia AYTEK ve ailesine, daha sonra, ‘engel tanımayan’ yüksekokul sekreterimiz Ayşe GÜNEY’e çok teşekkür ediyorum. Bugünkü etkinlikte bize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne ve Eğirdir Belediye Başkanlığına, Eğirdir Kaymakamlığına kamu kurum ve kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumumuzu meydana getiren bütün bireylerin yeteneklerini ve güçlerini Türkiye Cumhuriyeti geleceği için birleştirebileceği bir çok güne vesile olması dileklerimle ‘BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’ diyerek konuşmalarını bitirdi.
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK Yüksek Okul Sekreteri Ayşe GÜNEY’e plaket verdi. Program bugün akşam 19.00’de Eğirdir Yazla Mahallesin bulunan Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek konser ile devam edecek.
 
79162897-2458254234396926-6022316126413783040-o79209437-2458253651063651-9750314496294912-o79450406-2458254171063599-5346840825860980736-o77206850-2458257444396605-7674179609520242688-o78055702-2458255071063509-2200677380601675776-o78076062-2458254307730252-5978385079196450816-o78306305-2458255237730159-1907712906812719104-o78335661-2458253677730315-1658553272627101696-o78344746-2458253724396977-4564707876597137408-o78366251-2458255981063418-2365290016629850112-o78416820-2458255247730158-4554841400415354880-o78527327-2458253311063685-6976337661183131648-o78540988-2458254021063614-4074493155678879744-o78857904-2458253404397009-8989215054146568192-o

 


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ayhan Usta Çiğköfte Şöleni devam ediyor...Bayilikler verilecek!
Isparta İl Genel Meclisi Eğirdir'de Toplandı
Isparta'da Gül Şehri Masalları Ödül Töreni
Isparta'da Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri
Isparta'da engelliler günü kapsamında “Empati Parkuru''
ISPARTA TKDK'DAN DUYURU: SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Cinsel saldırı ve hırsızlık suçu zanlıları yakalandı
Isparta'da Otizmli 23 Yaşındaki genç salonda öyle bir şey dedi ki...
Isparta Milli Eğitim Müdürü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Kazanan yarışmacılara ödüllerini Isparta Valisi takdim etti
ISPARTA'DA İLÇEDE TAEKWONDO FESTIVALI YAPILDI
​2020'de memurlar ne kadar zam alacak?
TED ISPARTA KOLEJİ'NDE SONBAHARIN SON GÜNÜ
Rektör Çarıkçı’nın “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” Mesajı
Türkiye’nin En Başarılı Kadın Girişimcisi Isparta’dan Seçildi
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden bilgilendirme
İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği
Isparta'da Altın Ve Pırlantada Fırsat Şöleni
Son dakika: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Isparta'daki Derneklere Önemli Duyuru...
Mobil Trafik Eğitim Tırı Isparta'da...
Isparta Valisi Sanatçı Öğrencileri Kabul Etti
SDÜ ÖĞRENCİLERİ EĞİRDİR'İ GEZDİ
Asgari ücret mesaisi başlıyor
​GELENDOST'DA GÜN BIRLIK GÜNÜ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta altın kampanyaısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele GeçirildiIsparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele Geçirildi27 Kasım 2019
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttıÖldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı26 Kasım 2019
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralıIsparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı27 Kasım 2019
Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...27 Kasım 2019
Isparta -Burdur Yolunda Trafik kazası: uçuruma devrildiIsparta -Burdur Yolunda Trafik kazası: uçuruma devrildi30 Kasım 2019
Bubble Kids'den çocuklara büyük müjde!Bubble Kids'den çocuklara büyük müjde!28 Kasım 2019
​Iyaşpark AVM’de Çocuklar İbi ve Tosi ile Eğlendi​Iyaşpark AVM’de Çocuklar İbi ve Tosi ile Eğlendi30 Kasım 2019
Isparta il AFAD'dan önemli bilgi notuIsparta il AFAD'dan önemli bilgi notu28 Kasım 2019
Son dakika haberi:17 bin 689 personel alınacakSon dakika haberi:17 bin 689 personel alınacak29 Kasım 2019
Isparta'da 53 araç sürücüsüne havadan ceza yağdıIsparta'da 53 araç sürücüsüne havadan ceza yağdı28 Kasım 2019
Isparta'da balıkçı ailelerine pinter donam eğitimiIsparta'da balıkçı ailelerine pinter donam eğitimi28 Kasım 2019
İstanbul'un Nimet Abla'sı varsa Isparta'nın da Erkan Abi'si var!İstanbul'un Nimet Abla'sı varsa Isparta'nın da Erkan Abi'si var!01 Aralık 2019
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI AÇIKLANDIISPARTA İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI AÇIKLANDI28 Kasım 2019
O tırlar Isparta'ya geliyorO tırlar Isparta'ya geliyor29 Kasım 2019
ŞEHRİN 5 YILDIZLI BALIK RESTORANI GÖZDE BALIK EVİŞEHRİN 5 YILDIZLI BALIK RESTORANI GÖZDE BALIK EVİ30 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZ.....TÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZ.....28 Kasım 2019
Isparta'da bir parti için gereken tüm malzemeler Asrın'daIsparta'da bir parti için gereken tüm malzemeler Asrın'da29 Kasım 2019
Isparta'da öğretmenlere şükran ve katılım belgeleri verildiIsparta'da öğretmenlere şükran ve katılım belgeleri verildi27 Kasım 2019
Burdur'da usulsüz avlanmaya 19 bin lira cezaBurdur'da usulsüz avlanmaya 19 bin lira ceza26 Kasım 2019
Karanlıkdere Kanyonu'nda sonbahar güzelliğiKaranlıkdere Kanyonu'nda sonbahar güzelliği28 Kasım 2019