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“Otizm Farkındalık Ormanı”na 500 Fidan Dikildi

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, otizme dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla bir orman oluşturdu. Otizmli bireyler, aileler ve hastane personeli, Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzeme Araştırma Merkezi yanındaki alanda yer alan “Otizm Farkındalık Ormanı”nda 500’e yakın fidanı torakla buluşturdu.Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, “Otizm Farkındalık Ayı kapsamında üniversitemiz ve SDÜ Hastanesi olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Otizm Farkındalık Ormanı oluşturmayı amaçladık ve bugün çocuklarımız ile bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturduk.” dedi.Etkinlikler kapsamında üniversitemiz Proje Araştırma, Geliştirme, Uygulama Topluluğu ve SDÜ Hastanesi işbirliğiyle “Otizmi Fark Et, Kabul Et” sloganı ile şehir merkezinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi önünden Isparta Valilik binası önünde kadar uzanan yürüyüşte, “Otizm eksiklik değil, farklılıktır! Onların yanındayız.” mesajı verildi.