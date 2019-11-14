Yaklaşık 90 Bin üniversite öğrencisine ev sahipliği Isparta’da son yıllarda yurt yapımları artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda hizmete giren toplam 9 Bin öğrenci kapasiteli yurtlara yenileri ekleniyor.Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü içinde inşaat çalışmaları devam eden yurt binalarında incelemelerde bulundu, inşaatları yapan firma yetkililerinden projeler hakkında bilgi aldı.Yapımlarına 2018 yılı ortalarında başlayan ve 2020 yılının ilk yarısında bitirilmesi planlan yurt kampüsünde sosyal alanlarla birlikte toplam 10 blok bulunuyor. Yurtlar tamamlandığında 3 Bin öğrenciyi barındıracak.Vali Ömer Seymenoğlu ardından 2017 yılında hizmete giren ve 5 Bin öğrenciye hizmet veren yurdun sosyal tesislerinde de incelemelerde bulundu, yöneticilerden bilgi aldı.