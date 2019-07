İl Müdürümüzden Çiftçilerimize Ziyaret

İlimizde Yayla Şartlarında Örtüaltı Yetiştiriciliği Artıyor

İl Müdürümüz Isparta merkeze bağlı örtü altı domates ve kesme çiçek yetiştiriciliği ile tanınan Deregümü köyünü ziyaret etti.İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay domates hasadına sayılı günler kala çiftçilerimizin seralarında bulunması nedeniyle üreticilerle bir araya gelerek, üreticilerimizin gerek fiyat gerek pazarlama gerekse hastalık zararlı konularındaki sıkıntılarını dinledi.İl Müdürlüğü personeli ile birlikte her zaman üreticilerimizin yanlarında olduklarını belirten Dolunay, "bizler tarım teşkilatı olarak bundan önce olduğu bundan sonrada her zaman ve her konuda çiftçilerimizin yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Kendilerine hayırlı bereketli bir üretim sezonu diliyorum" dedi.İlimizde TUİK verilerine göre 4300 dekar alanda domates yetiştiriciliği ve 633 dekar alanda kesme çiçek yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlimizde örtüaltı sebzecilik her geçen yıl gelişmekte olup özellikle örtü altında Merkez Deregümü, Yakaören, Yazısöğüt, Büyükgökçeli, Küçükgökçeli, Kayı, Kuleönü, Sav ve Aliköy de örtü altı alanları artmaktadır. Ayrıca Sütçüler, Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç, Aksu ilçe merkezi ve köylerinde de örtüaltı alanları artmaktadır.Bu alanlarda çoğunlukla domates ve hıyar ile az miktarda da diğer sebzeler yetiştirilmektedir. Deregümü köyünde 1600 dekar alanda örtüaltı domates yetiştiriciliği yapılmakta, dekar başına ortalama 15-20 ton domates hasadı gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra Merkez, Deregümü ve Çünür'de 633 dekar alanda karanfil yetiştiriciliği yapılmaktadır.Ayrıca, Tarımsal Destekleme kapsamında sera alanlarında dekara 2 koloni Bombus Arısı desteklemesi ve domates güvesi için Feromon tuzak kullanan üreticilerimize Biyolojik Biyoteknik mücadele desteği verilmektedir.Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından Bombus Arı ve Feromon tuzak kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Üreticilerimiz Örtü Altı Kayıt Sisteminde seralarının güncel olması kaydıyla Bombus Arısı faturalarını ve Feromon tuzak faturalarını İl Müdürlüğümüze 31 Aralık 2019 tarihine kadar ibraz etmek kaydıyla bu desteklemelerden faydalanabileceklerdir.2018 yılında Biyolojik biyoteknik destek miktarı dekara (Feromon+Tuzak) 120-TL ve Bombus Arısı destek miktarı da dekara 2 kovan olmak üzere 120-TL olarak ödenmiştir.