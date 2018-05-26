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Isparta'da Orman Yangınları için Önlem Alınıyor

Isparta'da Orman Yangınları için Önlem Alınıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 26.05.2018 19:28
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA OBM'DEN ORMAN YANGINI ÖNLEMLERİ 

Bölge Müdürlüğümüz Eğirdir İşletme Müdürlüğünde Orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik inşaatı devam eden su toplama çukuru ile geçmiş yıllarda yapılmış olan yangın havuzlarının tamirat çalışmaları yerinde denetlendi.
Bölge Müdürümüz Kenan Akduman Başkanlığında Makine ve İkmal Şube Müdürü Fuat Nur, Eğirdir İşletme Müdürü Abdül Kadir Taşer ve Aksu Avşar Bölgesi İşletme Şeflerinin katılımı ile inşaatı devam eden yeni su toplama çukurunda inceleme yapılarak inşaat çalışmasıyla ilgili gerekli görülen hususlarda talimatta bulunuldu.
Bölge Müdürlüğümüz 2018 yılı yatırım programında bulunan 600 ton toplama kapasitesine sahip su toplama çukuru Eğirdir İşletme Müdürlüğü, Aksu Avşar İşletme Şefliği ile Kızıldağ Milli Parkı sınırında Vali çeşmesi mevkiinde inşaatının tamamlanmasından sonra çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı özellikle hava araçlarıyla müdahale konusunda su kaynaklarına olan uzaklığından dolayı büyük bir boşluğu dolduracak olması nedeniyle bu mevki tercih edildi

ISPARTA OBM
 
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ISPARTA OBM PERSONELİNE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME 

Bölge Müdürlüğümüz Personeline, Madde Bağımlılığı ve Korunma Yollarıyla İlgili Bilgilendirme Yapıldı

Bölge Müdürlüğümüz Toplantı salonunda Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan uzman eğitmenler tarafından madde bağımlılığı ile ilgili personelimize yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.
Isparta İl Sağlık müdürlüğünde görevli Madde bağımlılığı konusunda Uzman personel Ülfet Bayraklı ve Isparta Müftülüğünde görevli Din Hizmetleri Uzmanı Halil İbrahim Akkuş Madde bağımlılığının maddi manevi sosyal ekonomik ve adalet sistemleri yönüyle topluma verdiği zararlarla ilgi bilgilendirme sunumu yaptılar. Bölge Müdürlüğümüzden Bölge Müdür Yardımcıları Nuri Maraş, Yaşar Ramazan Kartal ve Saim Mere’nin yanısıra Şube Müdürleri, Merkez İşletme Müdürü ile Bölge ve İşletme personellerinin iştirak ettiği programda uyuşturucu maddelerin maddi ve manevi olarak topluma verdiği zararlar ile korunma yolları ve alınması gereken önlemler konusunda karşılıklı bilgi alış verişi yapılarak mevcut durumla ilgili istatistiki bilgiler paylaşıldı.
Çevremizde madde bağımlısı olan kişilerin Alo 191 Uyuşturucuyla mücadele dayanışma destek hattına yönlendirilerek, toplum sağlığının korunmasının insani bir görev olduğu vurgulandı.

ISPARTA OBM
 
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