“21 Mart Uluslararası Ormancılık Günü” ve “Orman Haftası” etkinlikleri münasebetiyle Orman Bölge Müdürlüğümüzde öğle yemeği eşliğinde Basın toplantısı düzenlendi. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerinde saat 12.00 da yapılan toplantıya yerel ve ulusal medyada görev yapan Isparta ve Burdur basın mensupları ile Orman Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.Toplantıda konuşma yapan Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman 21 Mart ‘ın içerisinde bulunduğu haftanın “Orman Haftası” olduğuna vurgu yaparken konuşmalarının devamında Orman haftası ve fidan dikim etkinliklerimizi bu toplantımızla başlatmış oluyoruz. Bu hafta içerisinde; Valilik alanındaki resmi törenlerin yanı sıra Fidan dikimleri, Fidan dağıtımları, Fotoğraf sergisi ve Tiyatro gösterileri ile Okullarda yapılacak eğitim programları gibi etkinlikler yapacağız.Bu tür etkinliklerimiz siz değerli basın mensuplarının katkılarıyla, vatandaşlarımızın Orman ve Çevre konularında bilgilendirilmesi, Ormanlarımıza sahip çıkılması, Ormanlarla zenginleşen yeşil bir dünyanın sürekli kılınması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılması açısından daha da değerlenecektir.Orman Genel Müdürlüğü yaptığı ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığımızı her geçen gün arttırmaktadır. Ağacıyla, Ormanıyla, Suyuyla, Toprağıyla bu vatan hepimizindir. Zengin orman kaynaklarına ulaşmak, sağlıklı bir çevre ve daha yeşil bir Türkiye’de yaşamak umuduyla tüm halkımızı özel günlerinde fidan dikmeye davet ediyoruz” dedi. Akduman daha sonra Isparta Orman Bölge Müdürlüğü faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Basın mensuplarının sorularına geçildi. Son olarak günün anısına basın çalışanlarına fidan ve odun dışı orman ürünlerinden oluşan bitki çayları hediye edildi.