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Isparta'da Organik ve İyi Tarım Uygulamaları

Isparta'da Organik ve İyi Tarım Uygulamaları
ISPARTA
G.Tarihi: 14.12.2018 11:11
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T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Isparta Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
                                                                         11.12.2018
BASIN BÜLTENİ
Organik ve İyi Tarım Uygulamaları Konularında Faaliyetlerimiz Devam Ediyor
İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları konusunda tüketici bilincinin arttırılmasına yönelik eğitim ve yayım çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu kapsamda Isparta Merkez Kuleönü kasabası ve Yalvaç İlçesi Taşevi köyü İlkokullarında Organik Tarım eğitimleri düzenlenmiştir. Yapılan eğitimlerde öğrencilere Organik Tarımın önemi, organik ürünleri tanıma, çevre bilinci, doğal dengenin korunması ve sağlıklı beslenme konuları anlatılmıştır.
Yine bu kapsamda Isparta Merkez TED Kolejinde de İyi Tarım Uygulamaları konusunda eğitim düzenlenmiş, yapılan eğitimde İyi Tarım Uygulamalarının tanıtılması, çevre ve insan sağlığının korunması ve sağlıklı beslenme konuları anlatılmıştır.
İlkokullarda yapılan bu eğitimlerin sonunda Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları logolarının tanıtılması amacıyla öğrencilere logo baskılı defter ve şapkalar dağıtılmıştır.
Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları kapsamında düzenlenen okul eğitimlerine toplam 200 öğrencinin katılımı sağlanmış olup; okullarda Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları konularında yapmış olduğumuz eğitim ve yayım çalışmaları özellikle okullar ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Öğrencilerin ve Öğretmenlerimizin bu konuya olan ilgi ve alakaları bizler için memnuniyet verici olup bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.
Diğer yandan Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından İlimiz genelinde çiftçi toplantıları düzenlenmektedir. Yapmış olduğumuz toplantılarda çiftçilerimize Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları hakkında bilgiler verilmektedir.
Bu kapsamda; Eğirdir İlçesine bağlı Tepeli ve Eyüpler Köyleri, Senirkent İlçesine bağlı Gençali Köyü, Yalvaç İlçesi Taşevi Köyü, Isparta Merkez Yakaören Köyleri ile Atabey ve Keçiborlu İlçelerinde çiftçi toplantıları düzenlenmiştir. Yapılan toplantılara 210 üreticimizin katılımı sağlamıştır. Bölgemiz de mümkün olan yerlerde Organik Tarım yapılması, mümkün olmayan yerlerde ise İyi Tarım Uygulamalarının yapılması konusunda çiftçilerimize her türlü teknik destek İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından verilmektedir.
Ayrıca; Bakanlığımız İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında yürütmekte olduğumuz projemiz bu sene İlimiz Eğirdir İlçesi Tepeli köyünde 19 elma üreticimizle yapılmıştır. Yürütülen bu projeyle bölgede İyi Tarımın yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında gerekli eğitim çalışmaları ve saha denetimleri İl Müdürlüğümüz ve Eğirdir İlçe Müdürlüğümüzle koordineli olarak yürütülerek proje başarıyla tamamlanmış, projenin sonunda üreticilerimize İyi Tarım Sertifikaları dağıtılmıştır.
Bu yıl yürüttüğümüz proje İyi Tarım Uygulamaları konusunda bölge için örnek oluşturmaktadır. Böylece önümüzdeki 5 yıl içerisinde Eğirdir bölgesindeki elma üreticilerimizin tamamına yakınının İyi Tarım Uygulamalarına geçirilmesi hedeflenmiştir.
Bu konularda çiftçilerimize İl ve İlçe Müdürlüğümüzdeki görevli teknik personeller tarafından her türlü destek verilmektedir.

Enver Murat DOLUNAY
İl Müdürü V.
 
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