SDÜ’de Organ Bağışı İle 2 Kişi Daha Yeniden Yaşama Tutundu



Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin kanaması sonucunda beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları 2 kişiye daha umut oldu.

Mayıs 2019'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin kanaması sonucunda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine getirilen 21 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün ardından ailesinin kararı ile organ bağışı alındı.

Yapılan tetkikler sonrasında hastanın böbreklerinin bağış için uygun olduğu tespit edildi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Ekiplerince yapılan operasyon ile iki böbrek, bakanlığın belirlemiş olduğu hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

SDÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi yetkililerinin yaptığı açıklamada, "'Her organ yeni bir yaşam' diyerek bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Isparta, bu konuda duyarlı olduğunu her daim gösteriyor." ifadesine yer verildi.



