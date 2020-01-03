Isparta'da operasyon! jandarma hepsini yakaladı

Isparta'da operasyon! jandarma hepsini yakaladı
ISPARTA
G.Tarihi: 03.01.2020 11:40
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI  
 
         İl Jandarma Komutanlığınca;
           
          İl genelinde vatandaşlarımızın yeni yılını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak, genel güvenlik ve asayişin temini açısından ilimizde meydana gelmesi muhtemel olayları önlemek amacıyla, 30 Aralık 2019 Pazartesi gününden 01 Ocak 2020 Çarşamba günü 06.00’a kadar ilimiz Jandarma sorumluluk bölgesinde (2) sabit noktada (18) devriye, (108) personel ile ayrıca (163) devriye ve (474) personel ile halkımızın yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence yerlerinde alınan tedbirlerde;
          (16.041) şahsın sorgulaması yapılmış, (3.054) araç ve sürücüsü denetlenmiş, (2) sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak ehliyetine el konulmuş, (52) araç ve sürücüye diğer maddelerden işlem yapılmış ve toplam olarak (33.532) TL. Trafik idari yaptırım cezası uygulanmış, ayrıca (13) araç trafikten men edilmiştir.
          Isparta İl Jandarma K.lığına intikal eden (28) olaya müdahale edilerek adli ve idari işlem yapılmıştır.
          - (1) Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, (1) kayıp şahıs, (1) vergi usul kanununa muhalefet, (1) 6136 sayılı kanuna muhalefet ve (29) yoklama kaçağı suçundan olmak üzere toplam (33) aranan şahıs yakalanmış, icra edilen faaliyetlerde kaçak olarak imal edilen 4,5 Lt. rakı, 54 Lt. votka, 460 Lt. şarap ve (1) Adet alkol damıtma cihazı ele geçirilmiştir.
Halkımızın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 
IMG-20200102-WA0004


IMG-20200102-WA0005

IMG-20200102-WA0006

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2020 Yılı Tarım Sigortaları Kapsamı ile İlgili Karar
Isparta'da çok önemli duyuru! yaptırmayana para cezası var!
Isparta'daki derneklere önemli duyuru...Dikkat cezası var!
Isparta'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ceza!
Türkiye ve Dünyada günün haberlerini Isparta haber derledi
Isparta'da Emniyetten il genelinde asayiş uygulaması
Isparta'da Diyanetten Isparta’da Atabey Projesi
Isparta'da operasyon! jandarma hepsini yakaladı
Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammı netleşti
Isparta'da önemli bir cerrahi operasyon
Isparta'da resmen başladı... Peki ücretler ne kadar?
Son dakika haberi: o ürünlere KDV indirimi geldi
Isparta'da hastanede su baskını tatbikatı yapıldı
Isparta AFAD'dan ''Tehlike Avı'' etkinliği...
SDÜ'den, Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alımı ilanı
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni rakam belli oldu
Otopark Yönetmeliği bu tarihe ertelendi
TED Isparta Koleji okul aile birliği el ele destek verdi
Trafikte yeni dönem! yaptırmayana 895 TL ceza
“Güney Kariyer Fuarı” Günkaf Isparta'ya geliyor...
Gıda ürünlerinde 1 Ocak 2020 itibariyle başladı
2020'de yapılacak zamlarla ilgili bilmeniz gereken her şey!
Aranan 37 şahıs Isparta'da Yakalandı
Isparta'da jeneratör çalan şahıslar yakalandı
Isparta'da sahte alkol operasyonu...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Tatlı Bir Sürpriz! Isparta Ezgi PastanesiTatlı Bir Sürpriz! Isparta Ezgi Pastanesi27 Aralık 2019
Isparta ve ilçelerinde yoğun kar yağışı...Isparta ve ilçelerinde yoğun kar yağışı...29 Aralık 2019
Isparta'da Trafik Kazası: Minibüs Devrildi...Isparta'da Trafik Kazası: Minibüs Devrildi...30 Aralık 2019
2020'de 60 Bin kişi alınacak! Hangi meslekten kaç kişi?2020'de 60 Bin kişi alınacak! Hangi meslekten kaç kişi?31 Aralık 2019
2020'de yapılacak zamlarla ilgili bilmeniz gereken her şey!2020'de yapılacak zamlarla ilgili bilmeniz gereken her şey!31 Aralık 2019
İndirimler bitiyor zam geliyor! Sadece 3 gün kaldı! 52 bin TL cebinizde kalsınİndirimler bitiyor zam geliyor! Sadece 3 gün kaldı! 52 bin TL cebinizde kalsın28 Aralık 2019
Isparta'da doktora fiziksel şiddet! darp edildiIsparta'da doktora fiziksel şiddet! darp edildi27 Aralık 2019
Fahretdin Gözgün,Projeyi sahada yakından takip ediyor!Fahretdin Gözgün,Projeyi sahada yakından takip ediyor!28 Aralık 2019
Trafikte yeni dönem! yaptırmayana 895 TL cezaTrafikte yeni dönem! yaptırmayana 895 TL ceza01 Ocak 2020
Yerli otomobilin özellikleri açıklandı.. Heryerde şarj edilebilecekYerli otomobilin özellikleri açıklandı.. Heryerde şarj edilebilecek27 Aralık 2019
Son dakika: Kredi kart işlemlerinde faiz indirimine gidildiSon dakika: Kredi kart işlemlerinde faiz indirimine gidildi28 Aralık 2019
Son dakika haberi: Emekliye zam uygulanacak!Son dakika haberi: Emekliye zam uygulanacak!30 Aralık 2019
Yeni yılda bunu yapan yandı! 1.461 lira cezası varYeni yılda bunu yapan yandı! 1.461 lira cezası var29 Aralık 2019
Isparta'da jeneratör çalan şahıslar yakalandıIsparta'da jeneratör çalan şahıslar yakalandı31 Aralık 2019
Aranan 37 şahıs Isparta'da YakalandıAranan 37 şahıs Isparta'da Yakalandı31 Aralık 2019
DENİZİN DERİNLİKLERİNDEN GELEN LEZZETDENİZİN DERİNLİKLERİNDEN GELEN LEZZET29 Aralık 2019
Gıda ürünlerinde 1 Ocak 2020 itibariyle başladıGıda ürünlerinde 1 Ocak 2020 itibariyle başladı01 Ocak 2020
Isparta Belediyesi'nden öğrencilere önemli duyuruIsparta Belediyesi'nden öğrencilere önemli duyuru30 Aralık 2019
Isparta'da Yerli Otomobile Destekler Artıyor!Isparta'da Yerli Otomobile Destekler Artıyor!28 Aralık 2019
Yerli otomobil TOGG'a sipariş yağıyor! İşte son rakamlar...Yerli otomobil TOGG'a sipariş yağıyor! İşte son rakamlar...30 Aralık 2019