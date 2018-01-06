ISPARTA'DA OPERASYON 11 GÖZALTI

Isparta'da Kaçak Kazı Operasyonu: 11 Gözaltı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kaçak kazı yapan 11 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Konyabucağı Mahallesi Çiçeklikaya mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye, operasyon düzenleyen görevliler kaçak kazı yapan Ö.Ş, M.G, M.K, E.S, H.İ.U, A.R.D, R.M, B.B, H.A, H.K, ve N.M.S.'yi gözaltına alırken, kazıda kullanılan 1 adet kepçe, kazma, kürek gibi malzemeleri de ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



