ISPARTA'DA ÖNEMLİ PROJELER DEVAM EDİYOR

Vali Günaydın Bağacık'ta

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Eğirdir ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.



Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Eğirdir'in Bağacık Köyü'nü ziyaret etti. 'Hayvan Yetiştiriciliğinde Alternatif Irk Projesi'nin sonuçlarını görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Bağacık Köyü'ne geldiğini belirten Günaydın, köy halkının sorun ve isteklerini dinledi. Hayvancılık ve balcılık konularında eğitim almak isteyen vatandaşlara Vali Günaydın, devlet olarak eğitime önem verdiklerini, Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kadınlara ve erkeklere yönelik kursların açılabileceğini söyledi.



Vali Günaydın, daha sonra Bağacık İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Günaydın, öğrencilere başarılı olmaları için derslerine önem vermelerini ve bol bol kitap okumalarını istedi.