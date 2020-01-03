SDÜ’den “İzsiz” Troid Ameliyatı

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine yaklaşık 3 ay önce boğazında oluşan şişlik şikayeti ile gelen 21 yaşındaki Samed Rasim Burgazlı, yapılan tahlil ve tetkikler sonrası troid rahatsızlığı olduğunu öğrendi.Ameliyat olmasına karar verilen üniversiteli genç, 2 gün kaldığı hastaneden sağlıklı şekilde taburcu edildi. Ağızdan uygulanan izsiz troid ameliyatı yapılan hasta, hem kısa süre sonra normal hayatına geri döndü hem de boynunda ameliyat izi kalmadı.Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, “Troidinde nodül olan hastamızın kapalı yöntemle troid ektomisini yaptık. Göründüğü gibi herhangi bir izi kalmadı. Ağzın içinden girilerek bu ameliyatı yaptık. Paratroid cerrahisinde Türkiye’deki en tecrübeli kliniklerden biriyiz. Bu yaptığımız operasyon ülkede sayılı merkezlerde yapılmakta. Hastanemizde bu ameliyat ilk kez yapıldı. Bundan sonra da devam edecek. Hastamızın durumu gayet iyi. Operasyonun ikinci gününde taburcu ediyoruz. Hastanede 2-3 gün yattıktan sonra ikinci haftasında da normal hayatına dönüyor.” dedi.Laparaskopik sistemin açık ameliyata göre daha az ağrılı ve izsiz olduğunu dile getiren Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Dr.Öğretim Üyesi İsmail Zihni, “Açık ameliyata göre en önemli özelliği iz olmaması. Dışarıdan hiç ameliyat olmamış gibi gözüküyor. Yapılan işlemin, açık ameliyattan hiçbir farkı yok. En büyük avantajı, ameliyat olmamış gibi olması” diye konuştu.